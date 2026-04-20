HUDIMM : ASRock rabote la DDR5 pour la rendre plus abordable

Face Ã lâ€™envolÃ©e des prix de la mÃ©moire, ASRock a eu un Ã©clair de gÃ©nie : concevoir un nouveau standard destinÃ© Ã faire baisser les prix. Câ€™est lâ€™objectif du Â« HUDIMM Â», acronyme dans lequel le H signifie Half et le U Unbuffered ; quant Ã DIMM, il sâ€™agit toujours du diminutif de Dual Inline Memory Module.

Dans le cadre dâ€™une barrette mÃ©moire, compatibilitÃ© matÃ©rielle oblige, le terme Half nâ€™implique pas quâ€™elle soit physiquement coupÃ©e en deux. En revanche, il y a bien une forme dâ€™amputation fonctionnelle : le module nâ€™exploite que la moitiÃ© de son architecture habituelle. Un seul sous-canal au lieu de deux, moins de puces mÃ©moire, et donc une bande passante et une capacitÃ© rÃ©duites.

Intel et Team Group impliquÃ©es

Une dÃ©claration de Chris Lee, vice-prÃ©sident de la division cartes mÃ¨res et moniteurs gaming dâ€™ASRock, expose lâ€™ambition : Â« Nous avons constatÃ© une forte demande pour des modules DDR5 abordables. GrÃ¢ce Ã cette technologie en cours de brevet, nous pouvons offrir davantage de flexibilitÃ© et des coÃ»ts rÃ©duits aux intÃ©grateurs de systÃ¨mes Ã lâ€™Ã©chelle mondiale. Nous collaborons Ã©galement avec des fabricants de DRAM afin de proposer davantage de modules HUDIMM Ã sous-canal unique sur le marchÃ© Â». Le partenaire en question est Team Group.

Le communiquÃ© assÃ¨ne plus loin ce triste constat : Â« La mÃ©moire DDR5 standard repose sur une architecture "deux sous-canaux (2 Ã— 32 bits)", avantageuse pour les modules DIMM de grande capacitÃ©, mais moins adaptÃ©e au marchÃ© PC actuel. En prenant en charge un fonctionnement "Ã un seul sous-canal (1 Ã— 32 bits)", les utilisateurs peuvent assembler des configurations plus abordables avec les cartes mÃ¨res ASRock sÃ©ries 600, 700 et 800 Â».

Ã€ ce propos, Robert Hallock, un ancien dâ€™AMD dÃ©bauchÃ© par Intel depuis 2022, assume : Â« Des innovations comme la technologie DRAM Ã sous-canal unique dâ€™ASRock sont essentielles pour garantir lâ€™accessibilitÃ© de lâ€™informatique de bureau, malgrÃ© la hausse de la demande et des coÃ»ts de la mÃ©moire DDR5. Intel se rÃ©jouit du soutien dâ€™ASRock pour porter cette solution sur le marchÃ© pour nos chipsets sÃ©ries 600, 700 et 800, afin que les utilisateurs Intel puissent davantage profiter des avantages de la DDR5 dans les annÃ©es Ã venir Â».

Cette HUDIMM nâ€™a donc que la moitiÃ© dâ€™un rang de mÃ©moire. Elle nâ€™exploite ainsi quâ€™un seul des deux sous-canaux 32 bits. En consÃ©quence, elle nâ€™offre que la moitiÃ© de sa bande passante, mÃªme Ã sa frÃ©quence nominale, et bien sÃ»r une densitÃ© divisÃ©e par deux.

Câ€™est la raison de lâ€™intervention de Robert Hallock auprÃ¨s dâ€™ASRock, les premiers modules basÃ©s sur ce standard ont Ã©tÃ© testÃ©s comme fonctionnels sur ses cartes mÃ¨res Ã chipsets Intel sÃ©ries 600, 700 et 800. La prise en charge des HUDIMM pourrait toutefois nÃ©cessiter des ajustements au niveau du firmware UEFI. Gageons que le cas Ã©chÃ©ant, l'entreprise proposera les mises Ã jour idoines.

En pratique, ASRock entrevoit des combinaisons hybrides. Elle donne lâ€™exemple dâ€™une H610M COMBOII dont la bande passante obtenue avec une configuration 8 Go (1 Ã— 32 bits) + 16 Go (2 Ã— 32 bits) est supÃ©rieure Ã celle dâ€™un module DRAM unique de 24 Go (2 Ã— 32 bits). Câ€™est vrai quâ€™au fond, un pirate avec une jambe de bois va probablement plus vite au 100 mÃ¨tres quâ€™un unijambiste â€“ mais toujours moins quâ€™un flibustier entier !

Ne partez pas, ce nâ€™est pas encore terminÃ©. Outre le HUDIMM, ASRock a dÃ©jÃ dÃ©veloppÃ© le HSODIMM. Vous lâ€™aurez devinÃ©, câ€™est une SO-DIMM DDR5 du mÃªme acabit. Team Group se chargera de produire ces HSODIMM pour en Ã©quiper des mini-PC de sa gamme DeskMini.

Asus intÃ©ressÃ©e

Par ailleurs, lâ€™annonce dâ€™ASRock semble avoir fait des Ã©mules. Bing Lin, membre de lâ€™Ã©quipe R&D cartes mÃ¨res Asus ROG, a fait une dÃ©monstration du mÃªme concep sur une ROG Maximus Z890 Apex.

Celle-ci se limite Ã deux modules DDR5 modifiÃ©s de 24 Go, chacun limitÃ© Ã un seul sous-canal. Cette modification fait logiquement apparaÃ®tre 24 Go de mÃ©moire totale au lieu de 48 Go. Lin a Ã©galement montrÃ© un module TeamGroup dÃ©crit comme une barrette de 8 Go Ã sous-canal unique, dÃ©marrant correctement sur la mÃªme plateforme Z890 Apex. Dans son post, il explique quâ€™il avait dÃ©jÃ expÃ©rimentÃ© une approche similaire en dÃ©sactivant la moitiÃ© des canaux via le BIOS. Mais il sâ€™enthousiasme dÃ©sormais dâ€™avoir eu en main une barrette conÃ§ue spÃ©cifiquement de la sorte.

Pour lâ€™instant, contrairement Ã ASRock, Asus manifeste surtout son intÃ©rÃªt ; la marque nâ€™est pas aussi impliquÃ©e que sa concurrente.

Vous apprÃ©cierez lâ€™ironie de voir deux marques ayant passÃ© des annÃ©es Ã vanter les bÃ©nÃ©fices de modules mÃ©moire hyper vÃ©loces et perfectionnÃ©s en Ãªtre rÃ©duites Ã nous Â« vendre Â» des versions amputÃ©es de moitiÃ©. Le tout sur une carte mÃ¨re aussi haut de gamme que la ROG Maximus Z890 Apex dans le cas dâ€™Asus. Comme quoi, autant que les chats, le marketing finit toujours par retomber sur ses pattes.