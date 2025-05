Arc Battlemage : deux nouvelles flèches qui ne ciblent pas les gamers

no ragotz

Comme prévu, Intel a profité du Computex pour officialiser des Arc Pro Battlemage : les B60 et B50. Il faudra s’en contenter : ni les B770 et B780 désirées, ni même la B580 gonflée en VRAM entraperçue, n’ont eu droit au chapitre.

Une B50 bien frêle

L'Arc Pro B60 exploite un GPU BGM-G21 complet avec 20 cœurs Xe2 et 160 moteurs XMX. Dans cette configuration, celui-ci peut fournir jusqu'à 197 TOPS pour les opérations INT8 selon Intel. La puce est associée à 24 Go de GDDR6 à 19 Gbit/s avec une interface mémoire de 192 bits. La bande passante est ainsi de 456 Go/s. En matière de puissance, elle dépendra du modèle : elle peut varier de 120 W à 200 W.

L'Arc Pro B50 n’a que 16 cœurs Xe2 et 128 moteurs XMX, pour 170 TOPS de performances INT8. Elle est nettement moins bien lotie pour la VRAM : 16 Go à 14 Gbit/s, sur un interface de 128 bits, soit une bande passante mémoire de 224 Go/s. Le TGP est fixé à 70 W.

Sachez que les deux modèles s’appuient sur une interface PCIe 5.0 x8. Ces Arc Pro gèrent le décodage et l’encodage AV1, HEVC, H.264, VP9 ; prennent en charge jusqu’à quatre moniteurs.

Intel a également présenté un projet appelé Battlematrix, qui consiste à combiner plusieurs GPU Battlemage pour obtenir jusqu'à 192 Go de VRAM dans un système. Pour ce faire, il faut relier jusqu'à huit cartes Arc Pro. Maxsun a déjà révélé une carte personnalisée associant deux GPU de B60, et donc 48 Go de mémoire GDDR6 pour l’ensemble.

Les cartes seront d’abord proposées au troisième trimestre dans des configurations préassemblées. Il faudra attendre le quatrième trimestre pour voir débarquer des versions vendues seules, à destination du marché DIY.