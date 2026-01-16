ASUS dément la fin des GeForce RTX 5070 Ti et RTX 5060 Ti 16 Go

L’article initial a déjà fait l’objet d’une mise à jour, et la double màj relèverait de la pirouette un peu trop périlleuse ; l’histoire des déclarations d’ASUS rapportées par Hardware Unboxed se poursuit donc ici. La marque taïwanaise est revenue sur les propos qui lui étaient prêtés. Elle conteste l’emploi de l’expression « End of Life » et écarte toute fin de commercialisation de la GeForce RTX 5070 Ti.

ASUS monte au créneau avec le soutien de NVIDIA

La vidéo de Hardware Unboxed, mise en ligne hier en fin de matinée chez nous, s’intitulait initialement The RTX 5070 Ti Has Been Killed Off. Elle a depuis été renommée The RTX 5070 Ti Has… Maybe? Been Killed Off (Update). Le fond, en revanche, n’a pas changé. La séquence s’ouvre par cette allégation : « The RTX 5070 Ti is end of life. The RTX 5060 Ti is almost done as well. »

Ce n’est pas nous qui dirons le contraire : le choix des mots a son importance. Mais puisque la nuance attire rarement les foules, l’expression End of Life, ou « en fin de vie » en français, a peut-être été inspirée par des considérations éditoriales. Pour notre part, nous ne l’avions pas reprise à notre compte. Nous avions préféré mise au rebut, au sens large d'une mise à l’écart provisoire.

Peu importe. ASUS a publié un communiqué sur son site web. En voici la traduction automatique :

Nous souhaitons clarifier les récents articles concernant les ASUS GeForce RTX 5070 Ti et RTX 5060 Ti 16 Go. Certains médias ont pu recevoir des informations incomplètes de la part d’un représentant RP d’ASUS au sujet de ces produits.



Les GeForce RTX 5070 Ti et GeForce RTX 5060 Ti 16 Go n’ont pas été arrêtées ni déclarées en fin de vie (EOL). ASUS n’a aucun projet de mettre un terme à la commercialisation de ces modèles.



Les fluctuations actuelles de l’approvisionnement pour ces deux produits sont principalement dues à des contraintes sur l’approvisionnement en mémoire, qui ont temporairement affecté les volumes de production et les cycles de réassort. En conséquence, la disponibilité peut sembler limitée sur certains marchés, sans que cela doive être interprété comme un arrêt de production ou un retrait du produit.



ASUS continuera d’assurer le support des GeForce RTX 5070 Ti et RTX 5060 Ti 16 Go, et travaille en étroite collaboration avec ses partenaires afin de stabiliser l’approvisionnement à mesure que la situation s’améliore.

NVIDIA s’est également exprimée auprès de la presse, quoique de manière plus concise : « La demande pour les GPU GeForce RTX est forte et l’approvisionnement en mémoire est contraint. Nous continuons d’expédier l’ensemble des références GeForce et travaillons étroitement avec nos fournisseurs afin de maximiser la disponibilité de la mémoire ».

Face à ces dénégations, Hardware Unboxed a livré sa propre version des faits dans un message publié sur X. Il détaille point par point la chronologie des échanges. La chaîne affirme notamment avoir demandé une confirmation explicite à ASUS quant à l’usage de l’expression « end of life ».

Sorry everyone but we’ve just been provided with ANOTHER clarifying statement from Asus. This one completely walks back their original statement to us



“We would like to clarify recent reports regarding the ASUS GeForce RTX™ 5070 Ti and RTX™ 5060 Ti 16 GB. Certain media may… — Hardware Unboxed (@HardwareUnboxed) January 16, 2026

Bref, c’est parole contre parole. L’avenir, et plus précisément la disponibilité effective des deux cartes d’ici quelques semaines, dira qui prêche le vrai.

Pour compléter, MEGAsizeGPU, une source fiable, avance que « l’approvisionnement en GPU NVIDIA à destination des partenaires AIC a été réduit de 15 à 20 %. La bonne nouvelle, c’est que NVIDIA continue de fournir les GPU accompagnés de leur mémoire ». Il valide par contre l'absence d'une série Blackwell SUPER en 2026.