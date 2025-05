La GeForce RTX 5060 se lance, sous contrôle

C’est aujourd’hui, lundi 19 mai 2025, que NVIDIA lance officiellement la GeForce RTX 5060. Ne vous attendez cependant pas à une avalanche de tests indépendants. Seuls quelques médias triés sur le volet — GameStar, GamesRadar, TomsGuide, ASCII et, pour la France, Jeuxvideo.com — ont eu le "privilège" d’obtenir une carte accompagnée des pilotes adéquats. Ce traitement de faveur leur a permis de sortir leur « preview » dès samedi 17 mai. Prix de cette inféodation : un cadre strictement balisé, permettant au mieux de confronter la GeForce RTX 5060 aux vieillissantes RTX 3060 et RTX 2060 (certains sites ne se sont pas embarrassés et ont choisi de juste balancer les scores de la nouvelle venue), dans une poignée de titres (Avowed, Doom : The Dark Ages, Marvel Rivals, Cyberpunk 2077 et Hogwarts Legacy), en 1080p Ultra avec ray tracing, et Multi Frame Generation activée pour la 5060 — histoire de gonfler un peu plus ses IPS. Bref, une épreuve hautement équitable : deux haridelles à deux pattes évoluant sur un terrain boueux face à un jeune coursier galopant sur un gazon fraîchement tondu.

Une carte pas vraiment libérée délivrée

Dans ce simulacre d’examen, une publication n’est pas totalement à jeter : celle du média japonais ASCII. Pour une raison qui, avouons-le, nous échappe (bravade ou arrangement ?), leur papier inclut des mesures pour d’autres cartes, dont les RTX 4060 et RTX 5060 Ti. La première étant l’aïeule directe de la star du jour, l’aperçu offre un petit aperçu de l’écart générationnel, d’autant qu’il y a une mesure en « simple » FG — avec la réserve que ce multiplicateur ne reflète pas parfaitement les performances natives. Quant à la seconde, elle bénéficie de la même architecture et donc des mêmes fonctionnalités MFG. Alors, faute de mieux à ce stade, voici quelques valeurs pour vous représenter la GeForce RTX 5060 :

GPU Moyenne IPS Doom The Dark Ages Moyenne IPS Cyberpunk 2077 Moyenne IPS Marvell Rivals RTX 5060 Ti 16 Go (DLSS MFG x3) 231,47 141,74 273,51 RTX 5060 Ti 8 Go (DLSS MFG x3) 234,31 141 281,9 RTX 5060 (DLSS MFG x3) 208,72 120,88 245,48 RTX 5060 Ti 16 Go (DLSS FG) 170,63 98,76 199 RTX 5060 Ti 8 Go (DLSS FG) 172,57 96,39 203,84 RTX 5060 (DLSS FG) 150,56 83,77 178,33 RTX 4060 (DLSS FG) 128,66 66,63 153,93 RTX 3060 12 Go (FSR 3 FG) 110,88 46,15 120,05 RTX 2060 (FSR 3 FG) 43,04 22,27 96,24

Les détails de la plateforme de test ainsi qu'une des diapositives présentant les résultats :

Vous ferez naturellement ce que bon vous semble, mais à l’instar d’autres confrères, nous ne pouvons que vous enjoindre à ne pas vous ruer sur cette GeForce RTX 5060 à 15 heures. Ce serait envoyer un bien mauvais signal et cautionner cette pratique. D’autant plus que des alternatives AMD et Intel devraient être bientôt présentées.