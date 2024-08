GeForce RTX 5060 laptop : un TGP inférieur à celui de la RTX 4060 laptop, vraiment ?

Après une première Radeon RX 8000 dénichée dans Geekbench, nous restons sur le terrain des cartes graphiques, mais côté NVIDIA cette fois, et dans la surface laptop qui plus est. Pas d’entrée dans un benchmark cette fois ; plutôt des informations distillées par Wu Haijun, président de Shenzhen Hasee Computer Co, une entreprise chinoise qui fabrique des ordinateurs fixes et portables ainsi que des mini-PC. Des propos tenus à l’occasion d’une présentation auprès de la presse, et rapportés par une source bien connue, Golden Pig Upgrade.

La RTX 5060 laptop bloquée à 115 W

Les deux principaux renseignements ont trait à la VRAM et à la puissance des GPU de la série RTX XX60. Pour le premier point, Wu Haijun confirme la distribution de GDDR7 à l’ensemble de la série — en tout cas, au moins jusqu’à la GeForce RTX 5060.

Nous écrivons « confirme », car ce n’est pas une révélation. Début juin, un certain Dominic Alvieri publiait sur le réseau social X divers documents de la société Clevo, un fabricant de PC portables. Ceux-ci détaillaient les plans d’Intel, AMD, Micron et NVIDIA. Pour cette dernière société, le document explicite un lancement des GeForce RTX 50 Series laptop en 2025 et les configurations mémoire de celles-ci : au moins six références, parmis lesquelles les solutions GN22 qui devraient englober jusqu’à la GeForce RTX 5060, héritent de GDDR7.

Identifiant GPU GPU Carte graphique VRAM GN22-X11 GB203 ? RTX 5090 (Laptop) 16 Go GDDR7 GN22-X9 GB203 ? RTX 5080 Ti (Laptop) 16 Go GDDR7 GN22-X7 GB205 ? RTX 5080 (Laptop) 12 Go GDDR7 GN22-X6 GB206 ? RTX 5070 (Laptop) 8 Go GDDR7 GN22-X4 GB206 ? RTX 5060 (Laptop) 8 Go GDDR7 GN22-X2 GB207 ? RTX 5050 (Laptop) 8 Go GDDR7

À propos de cette carte graphique justement, la source mentionne une réduction de la consommation maximale de 140 W à 115 W. Cette déclaration est quand-même tendancieuse. Vous le constaterez avec le tableau ci-dessous, officiellement, NVIDIA renseigne déjà un TGP max de 115 W pour la RTX 4060. Il existe bien de rares références à une puissance de 140 W sur le site de l'entreprise. Par exemple, dans la campagne Back to school, NVIDIA précise que des résultats ont été obtenus avec « un GPU GeForce RTX 4060 pour PC portable avec puissance graphique maximale de 140 W ».

La puissance de 140 W implique en fait 25 W supplémentaires alloués par le Dynamic Boost. Mais ce surplus est clairement théorique ; dans la vidéo ci-dessous, la puissance la plus élevée est de 118 W dans God of War. Dans l’ensemble, la RTX 4060 laptop consomme moins de 100 W. Cette valeur (voire une puissance inférieure) est la norme dans l’écrasante majorité des ordinateurs portables.

Bref, a priori, nous ne devrions pas assister à une baisse de la puissance comparable à celle opérée pour les RTX 4060 Ti / RTX 4060 desktop par rapport aux RTX 3060 Ti / RTX 3060. D’ailleurs, pour prolonger notre digression desktop, sachez qu’il n’est pas exclu que NVIDIA accorde davantage de jus aux RTX 5060 Ti / RTX 5060 pour ordinateurs fixes.