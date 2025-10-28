La production de GeForce 5060 Ti 8 Go serait au régime sec

Il y a quelques semaines, début septembre, Board Channels prophétisait une baisse de la production des GeForce RTX 5060 Ti 8 Go ainsi que de la RTX 5060. Des données issues de la même source en remettent une couche : elles indiquent que la Ti la moins bien dotée est désormais reléguée au second plan. NVIDIA aurait imposé des quotas stricts de production, et interdirait des promotions agressives sur ces modèles.

8 Go, pas digne d'une RTX X060 Ti en 2025

Le message a été traduit automatiquement par VideoCardz. Il expose plus longuement ce qui est décrit dessus, mais libre à vous de le consulter.

Board Channels / VideoCardz

Pour se borner à quelques éléments factuels, l’assertion selon laquelle la déclinaison 16 Go se vend mieux que celle à 8 Go se vérifie assez facilement. Il y a quelques mois, des données de Mindfactory.de révélaient un ratio de ventes largement en faveur de la carte la mieux dotée. Et pas de un ou deux, mais carrément de seize. Si l’on se fie aux meilleures ventes de cartes graphiques Amazon du moment, en France, la première RTX 5060 Ti, qui ne se trouve toutefois qu’à la 16e place, est bien une 16 Go. Il faut descendre à la 22e place pour dénicher une autre RTX 5060 Ti, en 8 Go cette fois. Entre elles, s’intercalent notamment deux RTX 5060 (donc des modèles à 8 Go) aux 19e et 20e places.

Chez les détaillants spécialisés, l’offre de GeForce RTX 5060 Ti est pléthorique. Des dizaines de références différentes sont en stock. LDLC liste dix-huit RTX 5060 Ti 8 Go, vingt-sept RTX 5060 16 Go. Ces dernières sont proposées à partir de 469 euros, quand les premières le sont dès 399 euros. Autant dire que la rallonge budgétaire nécessaire pour doubler la quantité de VRAM reste acceptable, d’autant plus auprès d’un public conscient de son intérêt.

Bref, si les propos de BC sont justes, d’ici quelques semaines, le flot de RTX 5060 Ti 8 Go se tarira sur le marché DIY. Le cas échéant, et comme l’écrivait Un ragoteur pcmasterrace en Île-de-France dans le précédent papier, ces cartes se retrouveront principalement dans les PC pré-construits vendus en grande distribution.