TSMC met ses recettes 2025 en wafers

TSMC, le fondeur leader et de loin, a présenté ses résultats financiers du quatrième trimestre 2025. Au-delà des montants, l’entreprise, apparemment pas juste spécialisée en wafers, expose d’autres galettes : des diagrammes à secteurs plutôt informatifs. D’autant que, bilan de fin d’année oblige, certains englobent tout 2025.

Place aux camemberts

Passons rapidement sur le chiffre d’affaires. Tandis que pour le troisième trimestre, TrendForce rapportait 33,1 milliards de dollars américains dans l’article précité, TSMC renseigne 33,73 milliards de dollars pour le quatrième trimestre. Somme en hausse de 25,5 % sur un an, et de 1,9 % en glissement trimestriel (gain parfaitement raccord avec les 33,1 milliards renseignés ci-dessus, au cas où la divergence des sources vous embêtait). La marge brute s’établit à 62,3 %, la marge opérationnelle à 54,0 % et la marge nette à 48,3 %.

Ce qui vous intéressera sûrement davantage que cette revue à la BFM Business de l’indigent, ce sont ces petits camemberts colorés qui distinguent la part des processus de gravure ou des différents marchés de ce gros gâteau de dollars.

Les infographies montrent que les revenus du 7 nm sont assez stables depuis le premier trimestre 2023, bien que, sous l’effet de l’accroissement du gâteau, la part qu’il constitue diminue. Depuis le T3 2023, les pourvoyeurs de couches sont principalement le 3 nm et le 5 nm, et d’autant plus pour l’année qui vient de s’écouler.

La part du 3 nm dans les revenus globaux de TSMC est ainsi passée de 18 % à 24 %. Les autres changements sont à la marge, et tous inférieurs à trois points. Ceci étant, cette relative stabilité suggère que les volumes ont augmenté pour les nœuds dits matures, ou que les factures ont grimpé.

Précisons que les GeForce RTX 50 exploitent le N4, soit un dérivé du 5 nm. Idem pour le catalogue Ryzen et Radeon de dernière génération ou encore les Snapdragon X Elite et X Plus de Qualcomm. La famille du 3 nm sert aux puces Apple depuis l’A17 Pro (septembre 2023) et la M3 (même période pour les premières versions), aux Snapdragon X2, à la NVIDIA GB10 et cGPU Vera Rubin (dont la production doit être imminente si elle n’a pas déjà débuté). Enfin, en 2026, AMD doit proposer du Zen 6 mêlant du 2 et du 3 nm (CCD / IOD).

À propos des marchés, les deux principaux pourvoyeurs pour TSMC sont ceux des smartphones et du HPC. Avec 58 % en 2025, c’est toutefois ce dernier qui prime. Il a aussi été le plus porteur sur l'année.

Wendell Huang, vice-président senior et directeur financier de TSMC, a déclaré : « Notre activité au quatrième trimestre a été soutenue par une forte demande pour nos technologies de fabrication de pointe. À l’approche du premier trimestre 2026, nous nous attendons à ce que notre activité continue d’être portée par une demande soutenue pour nos technologies de procédés les plus avancées ».

Sur la base des perspectives actuelles de l’entreprise, la direction anticipe pour le premier trimestre 2026 un chiffre d’affaires compris entre 34,6 et 35,8 milliards de dollars US.