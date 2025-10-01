Microsoft fait flamber les prix du Game Pass

La méthode est bien rodée : une offre d’abonnement alléchante, puis des prix qui ne cessent d’augmenter par la suite. Le Game Pass de Microsoft en est une parfaite illustration. Après plusieurs hausses, l’entreprise vient de redessiner entièrement son offre. Et alourdit la facture.

Toujours trois niveaux d’abonnement, mais repensés

Trois nouvelles formules prennent désormais le relais : Essential, Premium et Ultimate. Sous couvert de davantage de contenu, les tarifs s’envolent.

Essential (8,99 €/mois) : il succède au Game Pass Core. Les abonnés y retrouvent plus d’une cinquantaine de jeux, jouables aussi bien sur console que sur PC et via le cloud. L’abonnement inclut également le multijoueur en ligne et des bonus en jeu, notamment pour les productions Riot Games.





Premium (12,99 €/mois) : équivalent de l’ancien Standard, il élargit le catalogue à plus de 200 titres, inclut les nouveautés Xbox publiées dans l’année suivant leur sortie (hors Call of Duty) et propose une meilleure expérience de cloud gaming grâce à des files d’attente réduites.





Ultimate (26,99 €/mois) : la formule la plus complète, avec plus de 400 jeux accessibles sur tous les supports, dont 75 lancés dès le premier jour. Elle s’accompagne des services Ubisoft+ Classics et EA Play, ainsi que du futur Club Fortnite attendu en novembre.

C’est surtout le tarif de l’Ultimate qui interpelle : de 17,99 €, il grimpe à 26,99 €, soit une hausse de 50 %. Essential coûte désormais 8,99 €, contre 6,99 € pour l’ancien Game Pass Core. Le Premium conserve le même tarif que l'ancien Standard. Mais vous l’avez compris, l'entourloupe se cache dans les 75 jeux disponibles en Day One réservés à l’Ultimate. Sauf à lâcher 27 balles par mois, Kévin se contentera donc de jouer au Call of Duty… de l’année précédente.

Vous l’aurez remarqué, tous ces abonnements englobent aussi le PC. Mais une formule spécifique subsiste : sobrement baptisée « PC », elle est facturée 14,99 euros par mois et donne accès à un large catalogue, y compris à des jeux dès leur sortie (studios Xbox comme éditeurs tiers), avec EA Play inclus. Difficile de savoir ce qu'elle contient à ce stade. Et jusqu'à présent, la formule exclusive PC coûtait plutôt 11,99 euros.

Les abonnés n’ont aucune démarche à effectuer. Core bascule vers Essential, Standard vers Premium, et les détenteurs d’Ultimate conservent leur formule ; mais les nouveaux prix s'appliqueront au prochain prélèvement. Puisqu'a priori, ces évolutions sont en vigueur dès aujourd'hui.

Enfin, pour les filous qui utilisaient les Microsoft Rewards afin d’obtenir leur abonnement à moindre coût, la porte se referme. Microsoft a averti : « À partir du 1er octobre, les utilisateurs ne pourront plus échanger directement leurs points Rewards contre des abonnements Xbox Game Pass. Ils devront utiliser leurs points pour obtenir des cartes cadeaux Xbox, afin de couvrir le coût de l’abonnement. »

Ce n'est sûrement plus nécessaire (du moins on l'espère !), mais sinon, tout est résumé dans la vidéo qui suit :