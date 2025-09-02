Une p’tite baisse de la production des RTX 5060 / Ti 8 Go se profile

Selon un rapport relayé par le forum Board Channels, NVIDIA a décidé de réduire la production de ses cartes graphiques GeForce RTX 5060 et RTX 5060 Ti équipées de 8 Go de mémoire. Cela vaudrait principalement pour les modèles destinés aux partenaires AIC (Add-in-Cards), qui voient leur allocation ajustée face à une demande inférieure aux attentes.

Êtes-vous membre de la GeForce RTX 5060 Family ?

Un réajustement pour éviter un surplus d'ici la fin d'année

Concrètement, la disponibilité de la RTX 5060 Ti 8 Go serait réduite de 15 %, tandis que celle de la RTX 5060 8 Go subirait une baisse de 30 %. Ces coupes concerneraient surtout les copains de NVIDIA précités, et non les cartes complètes vendues au détail. Pour le grand public, ces ajustements ne devraient donc pas se traduire par une pénurie orchestrée, d’autant que pléthore de cartes ont déjà été expédiées.

Pour mémoire, ces références, officialisées à la mi-avril, utilisent toutes deux une variante du GPU GB206. La version 8 Go de la GeForce RTX 5060 Ti est sortie en toute discrétion, tout comme la RTX 5060 le mois suivant. Certaines critiques ont été assez virulentes, notamment au regard de la concurrence Intel Battlemage, qui propose des GPU avec davantage de mémoire pour des tarifs comparables. Mais après tout, au regard de la popularité des RTX X060 sur Steam, il est probable que ces complaintes glissent sur NVIDIA sans susciter le moindre frisson.

Concrètement, la réduction de l’approvisionnement viserait essentiellement à maintenir les prix et éviter un surplus sur le marché dans les prochains mois. En résumé, cette réorganisation ne devrait pas bouleverser les étals des boutiques auprès desquelles vous vous approvisionnez quotidiennement en GPU. Au moment où nous écrivons ces lignes, vous trouvez de la RTX 5060 à partir de 320 euros chez un détaillant tel que TopAchat. Il y en a même quelques-unes à 309 euros du côté d’Amazon.