Radeon RX 9060 non-XT : une carte pas si mauvaise, mais planquÃ©e dans les PC prÃ©-montÃ©s

Bien quâ€™elle ne soit pas disponible chez nous, la Radeon RX 9060 existe, alors autant en parler. LancÃ©e en aoÃ»t 2025, câ€™est une rÃ©fÃ©rence absente du marchÃ© DIY mais prÃ©sente dans quelques rares PC prÃ©-montÃ©s (comme rapportÃ© deux lignes au-dessus, pas en France â€” du moins selon nos recherches). Ses prestations avaient Ã©tÃ© examinÃ©es par la chaÃ®ne sud-corÃ©enne Technosaurus quelques jours aprÃ¨s son lancement. Au tour de Hardware Unboxed, une chaÃ®ne qui vous sera sans doute plus familiÃ¨re, de se pencher sur le bousin.

Â© Hardware Unboxed

Bataille en entrÃ©e de gamme

Cette Radeon RX 9060 exploite un GPU Navi 44 dotÃ© de 1 792 processeurs de flux. La puce est accompagnÃ©e de 8 Go de GDDR6 Ã 18 Gb/s sur un bus 128 bits, pour une bande passante de 288 Go/s. L'ensemble affiche un TGP de 132 W et conserve lâ€™interface PCIe 5.0 x16 complÃ¨te du modÃ¨le XT.

Carte Radeon RX 9060 XT Radeon RX 9060 GPU Navi 44 XT Navi 44 XL Processeur de flux 2048 1792 FrÃ©quence Boost ~3,13 GHz ~2,99 GHz VRAM 8/16 Go GDDR6 8 Go GDDR6 Bus mÃ©moire 128-bit 128-bit Vitesse mÃ©moire 20 Gbit/s 18 Gbit/s Bande passante mÃ©moire 320 Go/s 288 Go/s TGP 150 W / 182 W 132 W Interface PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 Prix recommandÃ© en dollars Ã la sortie 349 dollars (16 Go), 299 dollars (8 Go) OEM/SI Lancement Juin 2025 AoÃ»t 2025

AMD nâ€™a pas fixÃ© de MSRP officiel (publiquement, en tout cas). Hardware Unboxed a confrontÃ© deux machines identiques : lâ€™une Ã©quipÃ©e de la RX 9060, lâ€™autre de la RX 9060 XT 8 Go. Le systÃ¨me dotÃ© de la RX 9060 coÃ»te environ 15 % de moins. Sur cette base, Steve Walton estime la valeur du GPU autour de 260 USD : Ã comparer aux 280 dollars en vigueur pour la RX 9060 XT 8 Go, et aux 350 dollars toujours d'actualitÃ© pour la RX 9060 XT 16 Go.

Sur 7 jeux (Cyberpunk 2077, KCD II, COD Black Ops 6...) configurÃ©s en Low / Medium, la RX 9060 a atteint une moyenne de 154 IPS en 1080p et 107 IPS en 1440p. Le test rÃ©vÃ¨le un Ã©cart avec la RX 9060 XT plus important que celui observÃ© par Technosaurus (cet examen se limitait au FHD). Ce mÃ©dia prenait la RX 9060 comme base 100 % ; sa grande sÅ“ur la devanÃ§ait alors de 6,2 points (106,2 % ; 178 IPS). Hardware Unboxed adopte lâ€™approche inverse en utilisant la meilleure carte comme rÃ©fÃ©rence : la RX 9060 accuse ainsi un recul de 13 %. Pour uniformiser avec le prÃ©cÃ©dent examen, la RX 9060 XT profite d'une avance de 15,6 % dans ce panel de jeux avec ces rÃ©glages.

Â© Hardware Unboxed

La GeForce RTX 5060 Ã©tait Ã©galement incluse dans le test de Technosaurus. Son avantage nâ€™y Ã©tait que de 2 %. C'est sensiblement identique ici, avec 1,95 % en faveur de la GeForce. Par ailleurs, la RX 9060 se montre 25,6 % plus rapide que la RX 7600 (2 048 processeurs de flux RDNA 3) en 1080p.

Avec des rÃ©glages en qualitÃ© High / Ultra, la RX 9060 dÃ©passe lÃ©gÃ¨rement la RTX 5060. Sinon, la carte testÃ©e, un modÃ¨le XFX, ne souffre ni de surchauffe ni de nuisances sonores marquÃ©es (hotspot Ã 81Â°C, plus gÃ©nÃ©ralement sous les 80Â°C, avec une tempÃ©rature GPU globale de 67Â°C ; ventilateurs Ã 1 115 tr/min).

Â© Hardware Unboxed

Que conclure de cet examen ? Quâ€™AMD n'aurait pas Ã©tÃ© mal inspirÃ©e de proposer une telle carte sur le marchÃ© DIY : elle fait globalement mieux que la GeForce RTX 5060 et permet de jouer en FHD sans problÃ¨me. Elle semble mÃªme viable en 1440p moyennant quelques concessions. Chez TopAchat, la RTX 5060 la moins onÃ©reuse dÃ©marre Ã 309 euros ; la RX 9060 XT (8 Go) Ã 319 euros. Autant dire quâ€™une RX 9060 sous la barre des 300 euros trouverait sans difficultÃ© sa place en entrÃ©e de gamme. Enfin, comme le souligne Steve dans son introduction, l'entreprise aurait surtout dÃ» commercialiser une telle Radeon RX 9060 avec 8 Go, au cÃ´tÃ© d'une RX 9060 XT exclusivement avec 16 Go.