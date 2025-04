L’AirTop 3 embarque une RTX 4060, pour Fortniter sur le chantier

Lors de sa sortie en février 2018, nous qualifiâmes l’AirTop 2 de « barebone fanless et testiboulé ». En dépit de ses attributs, Compulab l’avait rapidement remplacé par l’Air Top 3. Lancé en avril 2019, ce modèle intégrait jusqu’au Core i9-9900K / Quadro RTX 4000.

En ce mois d’avril 2025, l’Air Top 3 est toujours le dernier modèle en date. Selon FanlessTech, il est désormais disponible dans sa version mise à jour intégrant une GeForce RTX 4060.

Une RTX 4060 ? Mais pour quoi faire ?

Nous avons consulté la page de cette machine. Sur WayBackMachine, la GeForce RTX 4060 est mentionnée dans une archive du 26 février dernier. Confessons que nous ignorons le moment exacte de cet ajout. Quoi qu’il en soit, l’article de FanlessTech porte sur la commercialisation de deux systèmes et non sur la modernisation.

Nous retrouvons un boîtier Small Form Factor de 25 x 30 x 10 cm, soit un volume d’environ 7,5 litres. Il est intégralement passif — ou fanless pour faire plaisir aux fervents promoteurs de la langue anglaise qui ont milité sur cette pauvre actu traitant de l’enquête sur le matériel Steam de mars 2025.

Compulab propose deux versions. L’une, appelée Airtop3 Windows Desktop, coûte la bagatelle de 3 290 dollars. L’autre, baptisée MintBox3 Pro, est livrée sous Linux Mint ; elle est proposée à 2 780 dollars.

Dans les deux cas, pas de Core i9-9900K, mais plutôt le Core i7-9700E. La première puce mobilise 8 cœurs / 16 threads et a un TDP de 95 W. La seconde a également 8 cœurs mais n’a pas de HT. Son TDP est de 65 W. Ce sont tout de même deux vieilleries d’Intel gravées en 14 nm. Elles ont été commercialisées respectivement fin 2018 et début 2019.

Les points communs sont le SSD NVMe de 1 To, les 32 Go de RAM, la connectique similaire, et bien sûr, la GeForce RTX 4060. A priori, c’est bien la version desktop qui est mobilisée ici. La description parle d’une atypique « 160W Quadro RTX 4060 ». Le Quadro et les 160 W sont des reliquats du communiqué de 2019 : il mentionnait la Quadro RTX 4000. Désormais, Compulab met plutôt la RTX A2000 comme alternative à la GeForce RTX 4060.

Pour le reste, pas de changement. La marque revendique une capacité de dissipation de 300 W pour son système Air Top 3. Elle avait proposé plusieurs séquences sur sa chaîne YouTube à l'époque pour l'illustrer. En voici une.

Vous pouvez configurer différentes configurations à votre guise, avec une enveloppe minimale de 1343 dollars — pour une machine à peine testicouillée — sur cette page.

Est-ce nécessaire de le préciser, ce n’est clairement pas un PC bon marché destiné aux joueurs. Outre l'image d'illustration, explicite, la société le range dans sa catégorie des ordinateurs industriels.