HGX H20 : Trump épargne les expéditions de NVIDIA vers la Chine

Ce n'est pas facile à suivre, mais vous avez sans doute vu passer l’info : Trump a fait volte-face et suspendu, pour 90 jours, ses surtaxes douanières. Un pays reste toutefois dans le viseur du président américain : la Chine.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, les droits de douane s’élèvent à 125 % côté chinois, 145 % côté américain. Mais rien ne garantit que ces seuils seront encore d’actualité à la fin de cet article — tout peut chavirer d’un X à l’autre.

La politique du dîner

Or, comme chacun le sait, Apple, NVIDIA and co sont très liées à la Chine : la première y fait fabriquer ses iPhone par Foxconn à bas coûts, la seconde y vend ses GPU taillés pour l’IA. Il y a toutefois une bonne nouvelle pour les Verts, qui pour rappel, n'étaient pas des fervents admirateurs de Biden : Washington a levé le blocage des exportations de solutions HGX H20 .

Selon NPR, cette décision a été prise après un dîner au Mar-a-Lago Resort au cours duquel Jensen Huang a pu s’entretenir en tête-à-tête avec l’homme au visage orangé. Prix d’entrée : un million de dollars. Une somme versée au bénéfice de MAGA Inc, un Super PAC (Political Action Committee) soutenant Trump. Au cas où, vous savez donc ce qu'il vous reste à faire si vous avez un contentieux à régler avec votre crush.

Toujours d’après NPR, les règles établies sous l’administration Biden prévoyaient l’arrêt des livraisons des produits précités le 15 mai. Mais l’équipe Trump avait décidé d’anticiper l’échéance à cette semaine. Pour convaincre son hôte, outre le paiement du repas, Jensen Huang aurait promis d’investir dans la construction de centres de données IA sur le sol américain.

TH.US, qui relaie les informations de NPR, précise que NVIDIA a déjà vendu pour 16 milliards de dollars de H20 en Chine au premier trimestre 2025. Reste à savoir si la levée du blocage est une autorisation temporaire (jusqu’au 15 mai), ou une sentence durable.

Le média évoque deux possibilités pour pérenniser la décision : accorder à NVIDIA des licences d’exportation spéciales, ou modifier les règles d’encadrement de l’IA héritées de l’administration précédente. Une lecture qui nous paraît très légaliste au regard de cette oligarchie où les décisions semblent surtout dépendre de petits arrangements ou juste de l'humeur du moment, mais pourquoi pas.