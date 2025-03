Cap sur les RTX 5060 Ti et 5060, sous l’ombre d’une RTX 5080 à 24 Go

En début de mois, nous avions épinglé le calendrier, présumé, des prochaines sorties de cartes graphiques dédiées. Après le 5 mars, dévolu au lancement de la GeForce RTX 5070, les GeForce RTX 5060 Ti / RTX 5060 et Radeon RX 9060 XT / RX 9060 se profilaient comme les futures échéances. La majorité des sources s’accordait sur l’officialisation de la version 16 Go de la RTX 5060 Ti aux alentours de la GTC. L’évènement est passé, et la fin du mois approche. Grâce à l’intervention du média hong-kongais HKPEC, nous ne restons toutefois pas plongés dans l’incertitude : selon nos confrères, les RTX 5060 Ti débouleront à la mi-avril.

Les RTX 5060 Ti disponibles à partir du 16 avril ?

D’après cette source, NVIDIA va opérer un tir groupé le 15 avril prochain : l’entreprise officialisera le trio ce jour (RTX 5060 Ti 16 Go / 8 Go et RTX 5060). En outre, les deux déclinaisons de GeForce RTX 5060 Ti débarqueraient chez les détaillants au même moment, à savoir le lendemain, 16 avril. Leur petite sœur ne serait en revanche enfantée qu’en mai (sans date précise).

Carte graphique Officialisation Commercialisation GeForce RTX 5060 Ti 16 Go 15/04/25 16/04/25 GeForce RTX 5060 Ti 8 Go 15/04/25 16/04/25 GeForce RTX 5060 8 Go 15/04/25 XX/05/25

16, ou 8 Go

Outre cet agenda, plusieurs données complémentaires ont fuité depuis notre précédent papier. Pour commencer, des listages réalisés par HP ont confirmé, si besoin il en était, la bipartition VRAMesque de la RTX 5060 Ti.

En passant, signalons qu'elle a aussi été attestée pour les Radeon RX 9060 XT, via des entrées de cartes graphiques Asus. À l'évidence, AMD prévoit donc bien deux RX 9060 XT : l'une avec 16 Go, l'autre avec 8 Go.

D’autre part, le 21 mars, VideoCardz a publié ce que l'auteur présente comme les spécifications officielles de la GeForce RTX 5060 Ti. En raison du calendrier de lancement initial, notre confrère précise qu’il peut les partager car « NVIDIA a déjà fourni les spécifications complètes aux partenaires ».

Carte graphique GeForce RTX 5060 Ti GeForce RTX 5060 GeForce RTX 4060 Ti GeForce RTX 4060 GPU GB206-300 GB206-250 AD106-351 AD107-400 Cœurs CUDA 4608 3840 4352 3072 Fréquence de base 2407 MHz À déterminer 2310 MHz 1830 MHz Fréquence Boost 2572 MHz À déterminer 2535MHz 2460 MHz VRAM 16/8 Go G7 8 Go G7 8/16 Go G6 8 Go G6 Vitesse mémoire 28 Gbit/s 28 Gbit/s 18 Gbit/s 17 Gbit/s Bus mémoire 128-bit 128-bit 128-bit 128-bit Bande passante mémoire 448 Go/s 448 Go/s 288 Go/s 272 Go/s TGP 180W 150W 165W 115W

Concernant la tarification, VideoCardz affirme, sur la base de documents sous embargo, que NVIDIA a imposé à tous ses partenaires de proposer au moins une référence au prix de vente recommandé le jour J. Reste à savoir en quelle quantité ; c'est là tout l'enjeu de cette décision

Le spectre d'une GeForce RTX 5080 avec 24 Go de GDDR7

Terminons par quelques mots sur la GeForce RTX 5080. Pas celle avec ses modestes 16 Go que nous connaissons, mais plutôt une version fantasmée à 24 Go. Avant le lancement de la carte fin janvier, MSI avait publié la vidéo promotionnelle ci-dessous (image d'illustration). On y voit une GeForce RTX 5080 Vanguard Launch Edition tout juste sortie de son carton. Sur sa face gauche, la boîte indique 24 Go de VRAM.

La Micro-Star International vient de récidiver. Sur son site (via Reddit), elle a affiché cette même quantité de vidéo mémoire dédiée pour la RTX 5080 (dans le cadre des GPU supportés par la carte mère MAG X870 Tomahawk Wifi). La même erreur deux fois ; il est rare qu’une telle méprise perdure. À moins que NVIDIA ait, à un moment, communiqué cette quantité de VRAM. Que l’entreprise ait finalement changé ses plans pour retrancher 8 Go au modèle actuellement commercialisé. Qu’il subsiste encore quelques traces de ce revirement au sein de départements marketing pas parfaitement à jour.

Nonobstant, MSI n'a peut-être qu'un peu d’avance. Nul doute que NVIDIA sortira une GeForce RTX 5080 Super, ou une RTX 5080 Ti, avec 24 Go de GDDR7 dans quelques mois. Il suffira de remplacer les puces mémoire de 2 Go par des puces de 3 Go. Comme celles qu’exploite déjà la GeForce RTX 5090 mobile.