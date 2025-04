Les RTX 5060 Ti finalement bien moins chères que prévu ?

Hier, à travers l’observation de systèmes préassemblés, nous avons constaté que les premiers tarifs des GeForce RTX 5060 Ti et RTX 5060 étaient plutôt rassurants. Des montants plus précis, concernant les versions Ti, ont depuis été révélés par ITHome (relayé par harukaze5719) : ils ne confirment pas seulement l’absence d’inflation.

De 499 à 429 dollars

Selon la source, NVIDIA aurait communiqué les MSRP (prix publics recommandés) à plusieurs de ses partenaires AIC en Asie. Une annonce qui intervient à seulement quelques jours du lancement, attendu pour la mi-avril. Le modèle d’entrée de gamme avec 8 Go de mémoire serait proposé à 3 199 yens, soit 379 dollars US ; la version 16 Go, quant à elle, débuterait à 3 599 yens, soit 429 dollars US.

NVIDIA has confirmed RTX 5060 Ti MSRP to AIC

RTX 5060 Ti 8GB: $379

RTX5060 Ti 16GB: $429https://t.co/rZi4fi5bRw pic.twitter.com/7eiKxECeay — 포시포시 (@harukaze5719) April 9, 2025

Ces tarifs sont donc inférieurs à ceux évoqués jusqu’à présent — respectivement 499 et 399 dollars — qui correspondaient aux MSRP des RTX 4060 Ti 16 Go et 8 Go.

À noter qu’en yens, le prix officiel de la RTX 4060 Ti 8 Go était déjà fixé à 3 199 yens. La baisse en dollars s’explique donc principalement par les fluctuations monétaires, ce qui ne garantit pas une réduction équivalente en euros (439 euros).

En revanche, pour le modèle 16 Go, dont le tarif de lancement était de 3 899 yens, la baisse semble bien réelle. La RTX 5060 Ti profiterait donc d’un repositionnement tarifaire plus global. En euros, la facture pourrait ainsi s’avérer nettement inférieure aux 549 euros exigés à la sortie de la RTX 4060 Ti 16 Go.