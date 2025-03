Des spécifications pour les RTX 5060, mais aussi pour une insoupçonnée RTX 5050

Maintenant que la GeForce RTX 5070, dernière des quatre références Blackwell présentées aux CES, est virtuellement commercialisée, les regards se tournent vers la suite. Un paysage jalonné par des GeForce RTX 5060 Ti et RTX 5060 est conjecturable par le premier quidam venu, ce depuis longtemps. Néanmoins, hormis la coexistence de deux versions inéquitablement VRAMées pour la première, les caractéristiques de ces cartes n’avaient jusqu’à présent pas été divulguées ; c’est désormais chose faite par l'entremise de Kopite7Kimi, un leaker qu’on ne présente plus. Par ailleurs, quelques infos ont émergé une au sujet d’une référence un peu plus inattendue : la GeForce RTX 5050.

Retour à la GDDR6

Puisque les indiscrétions relatives aux RTX 5060 Series se résument à des spécifications qui seront présentées plus bas dans un tableau, consacrons-nous d’abord à celles touchant leur petite sœur.

En fin de semaine dernière, le site WCCFTech a révélé l’existence de cette carte graphique. Selon notre confrère, NVIDIA prépare cette référence avec le projet de la positionner face à l’Intel Arc B580. La source table ainsi sur des tarifs compris entre 199 et 249 dollars américains. Ceci dit, en France, l’Arc B580 s’affiche à 350 euros — et surtout, hors stock. Par ailleurs, la RTX 5050 se présenterait comme la première (et l'unique) GeForce Blackwell dotée de mémoire GDDR6 (8 Go). WCCFTech parle d’un lancement en avril. Pour mémoire, NVIDIA a fait l'impasse sur la GeForce RTX 4050 desktop. Il existe par contre une GeForce RTX 3050.

Quelques heures plus tard, le divulgateur Kopite7kimi a exposé des caractéristiques plus détaillées pour les trois cartes précitées sur le réseau social X. Il entérine donc lui aussi l'existence de la RTX 5050. Nous nous limitons à un seul message. Les trois sont du même acabit.

GeForce RTX 5060 Ti

PG152-SKU10/15

GB206-300-A1

4608FP32

128-bit GDDR7 8/16G

180W — kopite7kimi (@kopite7kimi) March 9, 2025

Les données sont consignées dans le tableau ci-dessous. Comme toujours, ne les prenez pas pour argent comptant. Certains confrères accordent beaucoup de crédit à Kopite7kimi. Nous sommes quant à nous un peu plus réservés.

Carte graphique RTX 5060 Ti RTX 5060 RTX 5050 SKU PG152 SKU 15 (16 Go)

PG152 SKU 10 (8 Go) PG152 SKU 25 PG152 SKU 50 GPU GB206-300 GB206-250 GB207-300 Cœurs CUDA 4608 3840 2560 VRAM 16/8 Go G7 8 Go G7 8 Go G6 Vitesse mémoire 28 Gbit/s 28 Gbit/s ? Bus mémoire 128-bit 128-bit 128-bit Bande passante mémoire 448 Go/s 448 Go/s ? TGP 180W 150W 130W

Pour compléter, un autre leaker, MEGAsizeGPU, a prophétisé une officialisation des RTX 5060 d’ici une dizaine de jours. Il estime cependant que les premiers modèles ne seront commercialisés qu’à partir d’avril prochain.