RTX 5060 et RX 9060 : la suite du programme

Le 30 janvier dernier, les GeForce RTX 5090 et RTX 5080 ont donné le coup d’envoi du match Blackwell / RDNA 4. La GeForce RTX 5070 Ti est venue renforcer l’équipe des verts le 20 février ; encore sur le banc des remplaçantes, la GeForce RTX 5070 chaussera les crampons le 5 mars prochain. En face, la moitié de terrain reste vide, mais les Radeon RX 9070 XT et RX 9070, présentées par AMD en fin de semaine dernière, fouleront la pelouse quelques heures après la RTX précitée : le 6 mars. Les bancs des remplaçantes sont donc ponctuellement déserts, les deux entreprises n’ayant pas officiellement présenté de nouvelles joueuses. Mais forcément, d’autres équipières se préparent en coulisse. De fait, AMD a déjà mentionné les Radeon RX 9060 / XT ; pour les RTX 5060 / Ti, NVIDIA n’a dit mot, mais plusieurs sources prétendent les avoir entrevues.

D'abord, la RTX 5070

Scrutons d’abord le camp des GeForce. Des détaillants ont commencé à référencer des GeForce RTX 5070. C’est le cas de Grosbill. Le revendeur liste trois cartes graphiques — une Zotac, deux Asus. Les trois comparses sont au prix de vente recommandé de 649 euros. Ce tarif n’est certainement qu’une chimère : toutes les RTX 5070 Ti sont marquées comme étant en rupture, et s’il y a bien quelques modèles aux 884 euros prescrits pour faire bonne figure, l’essentiel du contingent fantôme a un épitaphe de 1 200 voire 1 300 euros la pièce.

Puis la RTX 5060 Ti 16 Go ?

NVIDIA n’a pas balisé la suite pour l’instant. Ceci dit, pas besoin d’être un fin pisteur pour envisager des RTX 5060 Ti et RTX 5060. Il y a quelques jours, Hassan Mujtaba de WCCFTech a publié un article stipulant qu’il y aurait bien deux RTX 5060 Ti (comme il y a deux RTX 4060 Ti) : l’une avec 16 Go de VRAM, l’autre avec 8 Go. Selon notre confrère, la première sera commercialisée vers la fin mars, la seconde en avril.

Les deux solutions exploiteraient de la GDDR7 à 28 Gbit/s via une interface de 128 bits. Elles bénéficieraient ainsi d’une bande passante mémoire de 448 Go/s. Leur TGP avoisinerait les 180 W. Pour la comparaison, les GeForce RTX 4060 Ti ont une bande passante mémoire de 228 Go/s, des TGP de 165 W et 160 W (16 Go / 8 Go). Au regard de ce calendrier, une annonce lors de la GTC 2025 est prévisible.

Des Radeon RX 9060 avant juillet

À propos des Radeon RX 9060, David MacAfee a conclu la présentation consacrée à l’archi RDNA 4 en glissant quelques mots à leur sujet. Il a indiqué que cette série serait lancée au cours du deuxième trimestre. Autrement dit, avant le 30 juin.

Pour finir, Tom de la chaîne Moore's Law Is Dead a partagé quelques données les concernant. Selon ses propres estimations, la RX 9060 XT se positionnera entre les RTX 4060 Ti et Radeon RX 7700 XT en matière de performances. En outre, il rapporte qu'une unique source (il émet donc quelques réserves) lui a confié que cette carte arriverait sur le marché dès le mois d’avril.