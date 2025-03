La Radeon 9070 XT s’épanouit à plus de 3400 MHz avec de l’undervolting

Les prestations délivrées par les Radeon RX 9070 XT et RX 9070 ont été unanimement saluées par la critique — malheureusement, contrairement à la version non-XT, le flagship n’est plus trouvable à des tartis acceptables pour l’instant. Der8auer a mené quelques tests sur une PowerColor RX 9070 XT Red Devil. Il a constaté que comme c’était également le cas avec la GeForce RTX 4090, un peu d’undervolting pouvait s'avérer très bénéfique à la Radeon.

+300 MHz

Par défaut, cette Red Devil booste à 3060 MHz. Elle propose deux BIOS, OC et Silent. Au départ, quel que soit le mode choisi, la carte graphique privilégie le silence aux fréquences : elle ne dépasse pas les 2970 – 2980 MHz, pour des températures d'environ 63°C et de 85°C pour le hotspot GPU.

En configurant manuellement les ventilateurs à 49 % (environ 1600 tr/min) de leur vitesse maximale, Roman parvient à monter le GPU à 3030 MHz. Avec une limite de puissance définie à 110 % (360 W), il le pousse à 3120 MHz environ. C’est finalement via un undervolting de 200 mV que la Radeon RX 9070 XT frôle les 3,4 GHz. Cette configuration n’est toutefois pas stable sur la durée. Roman finit par remonter à -170 mV. Il obtient alors une fréquence GPU d’environ 3360 MHz, soit 300 MHz de plus qu’initialement. La fréquence GPU augmente elle aussi : de 2505 MHz, elle grimpe à 2686 MHz.

Ainsi configurée, la Radeon RX 9070 XT se paye le luxe de battre la GeForce RTX 5080 Founders Edition dans 3DMark Time Spy Extreme ainsi que dans Cyberpunk 2077 en 4K / Ultra... sans RT. Bon, comme le précise la source, la carte de NVIDIA reprendrait certainement la tête avec un OC de cette ampleur.

Der8auer note cependant qu’il subsiste de nombreux bogues pour overclocker manuellement et plus finement le GPU. Il estime que le potentiel est là, mais qu'il n'est pas encore possible de l’exploiter pleinement.