Star Wars ou Star Trek ? Choisissez votre camp, une RTX 5090 est en jeu

NVIDIA organise parfois des jeux concours avec des GeForce RTX en guise de prix. À l’occasion du 4 mai (jour officiel de la franchise Star Wars, en raison du calembour May the Fourth Be With You), l’entreprise octroie deux GeForce RTX 5090. Si l’un des modèles s'adresse aux groupies du Jedi, l’autre veut plutôt séduire ceux branchés Star Trek. Pour tenter de gagner la carte de votre cœur, vous allez devoir sortir de l’ombre en affichant publiquement votre allégeance pour l’une ou l’autre de ces deux franchises.

À cette période, la fanbase Star Wars est sûrement davantage mobilisée. Alors peu importe votre camp, pour maximiser vos chances, il est peut-être judicieux de mettre votre passion de côté et de revendiquer votre amour pour Star Trek. De toute façon, installée dans votre PC, une GeForce RTX 5090 Star Trek se comportera de la même manière qu’une GeForce RTX 5090 Star Wars — sous la carrosserie, c’est en principe le même moteur.

The ultimate #MayThe4thBeWithYou showdown



What side of the galaxy are you choosing?



???? GeForce RTX 5090 w/ Star Wars’ fearless X-Wing

???? GeForce RTX 5090 w/ Star Trek’s legendary Enterprise NCC-1701



Tell us why you'd choose Star Wars OR Star Trek & use #RTXON to enter to WIN pic.twitter.com/agXUpbV3ym