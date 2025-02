12VHPWR-gate saison 2 : trois nouveaux épisodes, la RTX 5090 FE dans le collimateur

Rassurez-vous, le CDH n’est pas devenu les Câbles du Hardware (blague adaptée de celle de VideoCardz) ; seulement ceux de la GeForce RTX 5090 constituent l’actualité brûlante du moment. Vous l’imaginez, la vidéo de Der8auer montrant des températures aberrantes a suscité de nombreuses réactions. Par ailleurs, Moddiy, la société pourvoyeuse du câble calciné du Redditeur Zéro, avait mis en ligne une nouvelle recommandation. Enfin, un autre Redditeur a signalé son cas, tandis qu’un confrère, en l’occurrence John Papadopoulos de DSOGaming, a retiré le connecteur qui alimentait sa GeForce RTX 4090 depuis maintenant deux bonnes années afin de l’examiner. Son constat : le plastique a légèrement fondu.

Les expériences de Der8auer n'ont pu être reproduites

Commençons par les réactions à la vidéo de Der8auer. La société Falcon Nortwest, un intégrateur système, prétend avoir effectué des mesures sur plusieurs systèmes, sans toutefois parvenir à reproduire les défaillances pointées par le YouTubeur.

HUGE respect for @der8auer 's testing, but we're not seeing anything like his setup's results.

We tested many 5090 Founder's builds with multiple PSU & cable types undergoing days of closed chassis burn-in.

Temps (images in F) & amperages on all 12 wires are nominal. pic.twitter.com/oDPIUSjOOf — Falcon Northwest (@FalconNW) February 11, 2025

Pour sa part, Andreas Schilling de Hardwareluxx a bien relevé une répartition inégale de la puissance pour certaines GeForce RTX 5090. Mais avec une alimentation Seasonic Prime TX-1600, ses valeurs restent toutefois loin des 23 ampères de Der8auer.

Did a reseat of the cable on both sides (PSU and card) with the GeForce RTX 5090 FE. Now with a perfect fine distribution over all six cables/pins.



- Pin 1: 8,1 A

- Pin 2: 7,7 A

- Pin 3: 7,4 A

- Pin 4: 7,6 A

- Pin 5: 7,2 A

- Pin 6: 7,8 A https://t.co/Qis57jtj7i — Andreas Schilling ???????? ???????? (@aschilling) February 11, 2025

Moddiy veut vendre ses derniers câbles

Côté Moddiy, le 10 février, l’entreprise avait mis à jour un communiqué titré Can I use the existing 12VHPWR cable with the new RTX50 GPU?. Le texte rapporte que « depuis 2025 », la société est passée au standard 12V-2X6 pour ses nouveaux câbles. Ceux-là « intègrent des avancées significatives, notamment des matériaux améliorés pour les bornes et les connecteurs, ainsi que des fils plus épais ». La marque ne propose aucun programme de mise à niveau, mais « recommande à tous les utilisateurs [de RTX 50 Series] de passer aux nouveaux câbles 12V-2X6 afin de profiter pleinement des caractéristiques de sécurité et de performance améliorées offertes par cette nouvelle norme ». Précisons que nous n’avons pas retrouvé la page originale sur WayBackMachine. Nous ne sommes donc pas en mesure de discriminer les changements effectués le 10 février (soit quelques heures après la publication du Redditeur).

Une autre victime

Sur Reddit, dans une discussion consacrée à la vidéo de Der8auer, un certain inceax, détenteur d’une RTX 5090, a partagé la photographie ci-dessous. Il précise seulement qu’il s’agit du « câble inclus avec une alimentation 1200w ».

John Papadopoulos de DSOGaming a également apporté son câble à l’édifice. Il a débranché celui qui alimente sa GeForce RTX 4090 depuis plusieurs mois. Il note que les dommages ne sont pas comparables avec ceux des connecteurs calcinés de ces derniers jours, relève que sa carte graphique fonctionne toujours parfaitement, mais conclut qu’il y a à l’évidence « des choses à améliorer ».

Le coupable identifié ?

Surtout, notre confrère termine son article par la vidéo ci-dessous, proposée par la chaîne Actually Hardcore Overclocking. L’auteur allègue que la RTX 5090 FE n'a plus qu’un shunt de mesure (une résistance qui sert à contrôler les intensités et tensions électriques d'un circuit). La conséquence de cette pingrerie : une puissance distribuée inégalement à travers le câble.