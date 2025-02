Déjà-vu : des câbles de RTX 5090 calcinés

La GeForce RTX 4090 a été envoyée à la retraite par la GeForce RTX 5090 le 30 janvier dernier. Comme pour la première, des cas de fonte du connecteur d’alimentation font flamber la toile. Bis Repetita ? Probablement pas.

Remplacer une RTX 4090 par une RTX 5090 mais utiliser un câble tiers, cherchez l'erreur

Sur Reddit, un certain u/ivan6953 a posté les images du drame ci-dessous. Elles montrent un câble calciné à ses deux extrémités — ce qui est déjà surprenant — et un connecteur GPU endommagé.

L’individu explique qu’en pleine session de Battlefield V, alors que sa carte engloutissait entre 500 et 520 watts, une odeur de brûlé est soudainement venue imprégner ses narines. Malheureusement pour lui, il n’expérimentait pas une fonctionnalité d’odorama avant-gardiste, mais assistait à une banale grillade de connecteurs. Pourtant, la victime évoque un « câble solidement fixé et enclenché ».

Pour résoudre cette affaire, voici l'indice probant. L’individu précise qu'il avait branché sa carte via un câble d'alimentation non officiel signé Moddiy. À ce propos, ivan6953 stipule qu’il l’avait préalablement utilisé pendant plus de deux ans avec son ancien GPU, lequel n’était autre qu’une GeForce RTX 4090 FE, et ce, « sans aucun problème ».

Indépendamment de la démarche suspecte de remplacer une RTX 4090 par une RTX 5090 pour jouer à Battlefield V (titre paru en 2018), notre coupable est certainement le câble. La société le qualifie comme « convenant à tous les blocs d'alimentation ATX 3.0/3.1 avec port 16 broches 12VHPWR (H+) ou 12V-2X6 (H++) » et comme susceptible de délivrer jusqu'à 600 watts, mais il reste une solution tierce.

La source conclut ainsi le récit de sa mésaventure par ces mots : « Je ne sais pas vraiment quoi faire. Je vais essayer de soumettre des demandes de garantie à Nvidia et Asus [PSU]. Mais j'ai bien peur que l'on m'oppose une fin de non-recevoir pour la partie "câble tiers". Fuck, man ».

Dans le même temps, El Chapuzas Informatico a signalé un autre cas de connecteur brûlé rapporté par la chaîne Toro Tocho. Le dommage est uniquement côté alimentation. Surtout, la source admet qu’il résulte certainement d'une mauvaise connexion et de l'usure du connecteur.

Bref, à ce stade, il est peu probable que nous assistions à un phénomène d’ampleur comparable à celui de la RTX 4090 ; normalement, la page du 12VHPWR-gate a été tournée. Des mesures préventives ont été prises, à commencer par le remodelage du connecteur 12VHPWR au profit du 12V-2x6 (ATX 3.1) par le PCI-SIG.

Pour le cas spécifique des GeForce RTX 50 Series, NVIDIA a également incliné le connecteur GPU. Cela doit contribuer à réduire la tension physique exercée dans certaines configurations. Enfin, plusieurs marques ont ajouté des dispositifs de sécurité ou des aides supplémentaires. Citons le Safety Light de Zotac, ou les adaptateurs aux broches jaunes des alimentations MSI.