RTX 5090 : les connecteurs fondus, pas la faute de l'utilisateur

Roman « Der8auer » vient d’éclairer la mésaventure des connecteurs de RTX 5090 calcinés sous un nouvel angle. Selon lui, elle ne se résume pas à une erreur de l’utilisateur ou à l’emploi d’un câble tiers. Il pointe un authentique problème lié à l’augmentation du TGP de la GeForce RTX 5090.

Ça chauffe !

Le Redditeur ayant narré l’incident et Roman Der8auer ont pu échanger. Le second a même étudé le câble Moddiy incriminé dans la vidéo ci-dessous. Sur ce point, le YouTubeur considère qu’il n’est pas moins qualificatif que ceux fournis avec les alimentations. Il le serait même davantage, en dépit du petit encart sur la réserve d’enficher un connecteur dans une prise revêtue d'un matériau différent.

Dans la seconde partie de la vidéo, Der8auer expose la raison probable pour laquelle les deux connecteurs ont fondu. Sur son installation, il relève une forte température sur deux câbles : 90°C côté GPU, 150°C côté alimentation ! La cause de cette surchauffe : l’un des câbles en question a une intensité de 23 ampères. Comme le souligne Der8auer, la valeur devrait se situer aux alentours de 6 ampères.

Le YouTubeur estime qu’alimenter la GeForce RTX 5090 avec un unique connecteur 16 pins est une erreur. En raison de son appétit, la carte graphique pousse ce standard bien plus proche de ses limites que ne le fait la GeForce RTX 4090. Concrètement, du fait de la puissance graphique totale de 575 W, la marge de manœuvre n’est plus que de 15 % par rapport à 660 W et de seulement 4 % par rapport à 600 W. Ces marges étaient de respectivement 46,6 % et 33,3 % pour la GeForce RTX 4090 (laquelle a puissance graphique totale de 450 W).

Der8auer conclut son propos en écartant le prétexte de « produit tiers » pour le marché du DIY ; il le juge incongru. Il conteste aussi « l’erreur de l’utilisateur » dans le cas présent. Forcément, au vu des températures relevées après seulement quelques minutes de test, il entrevoit d’autres connecteurs roustis.

Dire que des prototypes embarquent du 4x16...