Le chatbot d'Adobe Acrobat nous délivre des contrats abscons

Lire, c’est parfois chiant. Lorsque ce n’est qu’un mauvais bouquin ou un mauvais article, il suffit de passer à autre chose. Pour un contrat, et à plus forte raison dans un contexte professionnel, se soustraire à l’épreuve a moins d’inconséquences. Va pour l’aspect fastidieux – au moins c’est rémunéré. Pour le caractère abscons en revanche, un bon dico et beaucoup de courage ne suffisent pas toujours. Heureusement, en 2025, il existe dorénavant un Acrobat AI Assistant affublé d’une « intelligence contractuelle ». Au moins, sur le papier, ça a l'air plus salvateur que de pouvoir générer des chiens et des chats.

Ceux qui lisent les contrats, dénoncez-vous !

Le communiqué d’Adobe éclaire la démarche de quelques données. Comme souvent, ce sont elles qui constituent le sel de la publication. Elles sont très certainement orientées, mais auront peut-être le mérite de dissiper une éventuelle culpabilité chez certains d’entre vous — voire de décourager les confectionneurs desdits contrats d’en faire sciemment des pavés indigestes.

Déjà, l'autrice nous apprend que la lecture d’un contrat suscite dans l'esprit d'une personne censée presque autant d’émotions négatives qu'un livre de développement personnel. Adobe a demandé aux sondés — pas seulement aux analphabètes — d’exprimer leur ressenti lors de la lecture d’un contrat par un émoji. 70 % ont opté pour un pictogramme négatif (parmi eux, 44 % le jaune ci-dessous, 24 % le vert).

Pour revenir à des considérations plus statistiques qu’émojistiques, 91 % des gestionnaires de petites entreprises sont confrontés à un contrat au moins une fois par mois ; 45 % une fois par semaine ; près d'un cinquième (19 %) tous les jours. Or, 62 % des propriétaires de PME confessent avoir signé des contrats sans en connaître les détails. Pire, une majorité (60 %) admet avoir découvert des clauses surprenantes après la signature d’un document pas entièrement lu. Pour 13 %, ces révélations ont été qualifiées de « terrifiantes ». Bouchon de stylo sur le papier, 64 % des dirigeants de PME ont déclaré avoir « évité de signer un contrat parce qu'ils n'étaient pas sûrs d'en comprendre les termes ».

Conséquence de cette non-lecture pas anodine : des « émotions négatives allant de la gêne à la peur chez 69 % des personnes interrogées ».

Dans les grandes entreprises, la situation n’est pas plus idyllique. Chez les employés et dirigeants qualifiés de « travailleurs intellectuels », 61 % des premiers et 63 % des seconds reconnaissent avoir signé des contrats au travail sans en avoir saisi toutes les aspérités. Près d'un tiers (32 %) en auraient subi des conséquences négatives sur leur lieu de travail. Cela va de la perte de confiance à des mesures disciplinaires et carrément jusqu'au licenciement !

Face à ce mal affectant le monde de l’entreprise, Adobe a armé son chatbot de nouvelles « fonctionnalités d'intelligence contractuelle ». L’assistant est désormais apte à « reconnaître automatiquement si les fichiers et les documents numérisés sont des contrats ». Il peut ainsi « résumer les termes compliqués et les rendre plus faciles à comprendre pour les utilisateurs ».

Plus précisément, « l’assistant Acrobat AI reconnaît automatiquement si un document est un contrat — y compris les documents numérisés — et adapte l'expérience, en générant une vue d'ensemble du contrat, en faisant apparaître les termes clés en un seul clic, en résumant rapidement les informations et en recommandant des questions spécifiques aux documents des clients ». Il génère ensuite « des résumés et des réponses en langage intelligible et avec des citations cliquables, ce qui permet de naviguer rapidement et facilement vers la source et de vérifier les réponses ».

Hélas, pour le moment, cette capacité du chatbot à décortiquer les contrats se limite à ceux écrits dans la langue de Mr Bean. Adobe prévoit toutefois de prendre en charge d’autres dialectes à l’avenir.

Cette faculté est a priori disponible au sein de Acrobat AI Assistant sans surcoût. Rappelons que le chatbot prend la forme d’un module complémentaire facturé 4,99 dollars par mois ou, chez nous, 6,04 euros / mois TVA comprise pour l’abonnement annuel.