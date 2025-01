Intel prÃ©vientÂ : pas dâ€™arrivage massif de nouveaux Core avant 2026

Durant la présentation de ses résultats financiers, Intel a dévoilé une partie de ses plans pour les prochains mois. En matière de processeurs pour le grand public, il ne faut pas attendre grand-chose de l’année 2025.

Patoche :'(

L’entreprise prévoit bien de lancer Panther Lake d’ici la fin de l’année. Michelle Johnston Holthaus, l’actuelle co-patronne (en intérim), concède toutefois que l’offre initiale sera restreinte. Elle le dit implicitement en déclarant que les volumes significatifs ne seront atteints qu’en 2026. Les Panther Lake, nom de code des probables Core Ultra 300, doivent exploiter le nœud de gravure Intel 18A. Ils seront normalement cantonnés au segment laptop. Cette gamme doit inaugurer des P-cores « Cougar Cove ». Pour les E-cores, ce serait en revanche une redite des Skymont actuels, mais dans une forme plus aboutie.

Le cas échéant, pour les ordinateurs fixes, il faudra patienter jusqu’en début d’année 2026, avec l’arrivée des Nova Lake. Intel n’a pas communiqué d’autres informations à ce stade. L’avenir du LGA-1851, exploité seulement par les Arrow-Lake, reste donc très incertain.

Pour les serveurs, Intel ne produira finalement pas de Falcon Shores en grand volume. Ces puces d’IA ne seront exploitées qu’à des fins de test. La prochaine solution commercialisée sera plutôt Jaguar Shores.

La transcription est disponible en PDF ici.

Quelques mots au sujet de Pat Gelsinger, l’ancien PDG d’Intel. Malgré ses 63 printemps et un compte en banque certainement verdoyant, l’homme n’a pas pris sa retraite pour se la couler douce dans un monastère. À vrai dire, il semble plus actif et heureux que jamais en tant que président d’une entreprise appelée Gloo. Cette startup propose « une plateforme technologique qui connecte l'écosystème chrétien » ; une sorte de Facebook de la Sainte Trinité, de LinkedIn pour ecclésiastiques ambitieux voire de Grindr en soutane.

Pat a récemment fait savoir sur le réseau social X que pour développer sa suite de modèles linguistiques baptisée Kallm, Gloo avait choisi le modèle d’IA R1 de DeepSeek plutôt que le o1 d’OpenAI. Notre évangéliste fétiche chante les louanges de DeepSeek et prêche en sa faveur. Selon lui, DeepSeek « rappelle trois enseignements importants de l'histoire de l'informatique ». En gros, qu’il faut que ce soit bon marché, ouvert, et enfin que la contrainte reste le principal moteur de l’innovation. Pas patriote Patoche, il conclut son psaume par Thank you DeepSeek team. Doux Jésus !

Wisdom is learning the lessons we thought we already knew. DeepSeek reminds us of three important learnings from computing history:

1) Computing obeys the gas law. Making it dramatically cheaper will expand the market for it. The markets are getting it wrong, this will make AI…