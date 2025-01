Les Radeon RX 9000, ce ne sera finalement pas avant mars

Décidément, tous les pronostics sont déjoués pour les Radeon RX 9000, absentes remarquées de la conférence d’AMD au CES 2025. Depuis, plusieurs fuites laissaient entrevoir un rattrapage : une présentation suivie d’une commercialisation avant la fin du mois (les 22 janvier et 24 janvier respectivement). Rangez votre carte bleue, refermez votre boîtier : les GPU RDNA 4 ne seront pas là avant mars.

Vous les voyez ces belles cartes ? Vous ne les aurez pas de suite.

Cette fenêtre de sortie a été directement communiquée par David McAfee, vice-président et directeur général de la division Ryzen et Radeon, sur le réseau social X. Voici son propos, suivi de sa traduction :

Radeon 9000 series hardware and software are looking great and we are planning to have a wide assortment of cards available globally. Can’t wait for gamers to get their hands on the cards when they go on sale in March!