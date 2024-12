La NVIDIA App accusÃ©e de fracasser les performances dans certains jeux

Après être restée plusieurs mois en bêta, la NVIDIA App est sortie en version 1.0 en novembre dernier pour finalement supplanter le GeForce Experience il y a une dizaine de jours. Au cours du week-end, plusieurs utilisateurs ont fait part d’une baisse des performances parfois notables dans les jeux à la suite de cette installation.

Accusation infondée ou légitime ?

Les principaux instigateurs de cette accusation sont les auteurs des comptes X -Fister-, Sebastian Castellanos et Mostly Positive Reviews. Ils ne comptent pas des milliers de followers (plutôt quelques centaines ; le second nettement plus que les deux autres) et nous ne pouvons attester de leur sérieux. Malgré tout, un des messages publiés hier dans l’après-midi comptabilise plus de 311 000 vues au moment où nous commençons à écrire ces lignes (plus de 338 000 à la fin de la rédaction), et est donc loin d'être passé inaperçu.

Ran the test myself, and while my experience isn't jittery like this, there is definitely a measurable performance loss. https://t.co/H7oWRb3s93 pic.twitter.com/l5lhD1o6VI — -Fister- (@compguru910) December 15, 2024

Pour résumer, les trois auteurs ci-dessus suggèrent des baisses du nombre d’images par seconde de l’ordre de 15 – 20 %, en particulier dans Black Myth Wukong et en général dans les jeux Unreal Engine 5. Ils précisent que le phénomène se produit avec ou sans l’overlay.

Les dernières investigations sont celles de Mostly Positive Reviews. Ce matin, il a publié le message suivant :

Mise à jour de mon côté. Seb [diminutif de Sébastien, ndlr] et moi avons testé cela ensemble et avons constaté le même comportement. Après avoir désinstallé puis réinstallé l'application NVIDIA, je ne parviens pas à reproduire le problème. Il se produisait 100 % du temps avant la réinstallation complète. Je n'avais pas non plus de filtres activés. »

Quelques heures plus tard, ce midi, il a complété avec l’information qui suit :

Je peux de nouveau le reproduire. L'utilisation du pilote 566.36 + la dernière application NVIDIA provoque une perte de 15% des performances dans Black Myth. Descendre à 566.14 ne résout pas le problème. Réinstaller l'application Nvidia en utilisant 566.14 corrige le problème, pas de perte de performance. La mise à jour vers 566.36 provoque à nouveau la perte de performance. Je le montrerai bientôt dans une vidéo. »

I can reproduce it now. Using 566.36 driver + latest Nvidia app causes 15% perf loss in Black Myth. Dropping to 566.14 doesnt fix it. Re-installing Nvidia App while using 566.14 fixes it, no perf loss. Updating to 566.36 again causes the perf loss. Will show in a video soon. https://t.co/Alo2izA8PG — Mostly Positive Reviews (@mpr_reviews) December 16, 2024

Vidéo que nous attendons toujours à cette heure. Quoi qu'il en soit, cette découverte expliquerait pourquoi ce problème n'apparaît que maintenant en dépit des mois de bêta (et aussi d’une app vraisemblablement installée sur bien plus de PC depuis qu’elle a remplacé le GeForce Experience, avec forcément un nombre accru de configurations et donc du risque de bogues). Malgré tout, -Fister- allègue que pour lui, le souci persiste même avec la manip suggérée ci-dessus :

J'ai vu le post de @mpr_reviews sur le fait que le pilote précédent corrigeait le problème avec la désinstallation/réinstallation de Nvidia App, mais cela n'a pas fait de différence pour moi en termes de performances. J'ai également testé l'overlay On vs Off.

Saw @mpr_reviews post about the previous driver fixing the issue with uninstalling/reinstalling Nvidia App, but it didn't make a difference for me in performance. Also tested overlay On vs Off. pic.twitter.com/dSS0Qz3tHM — -Fister- (@compguru910) December 16, 2024

De son côté, John Papadopoulos de DSOGaming a mené quelques tests pour vérifier ces allégations. Sur sa configuration à base de Ryzen 9 7950X3D et de GeForce RTX 4090, il a mesuré de très légères baisses de framerate sur les jeux Path of Exile 2, Red Dead Redemption et STALKER 2 (de l’ordre de 4 à 6 %), mais pas le dernier Indiana Jones, avec la NVIDIA App. Ceci dit, seul STALKER 2 fonctionne sous UE5. En outre, le système tourne sous Windows 10 64-bit, et le pilote GeForce 566.14 ; or, il n’est pas exclu que si ce problème existe réellement, il ne soit pas lié à Windows 11 ; et comme le mentionne Mostly Positive Reviews, la version 566.36 semble être le principal suspect.

Pour le moment, c’est l’unique test provenant de la presse spécialisée que nous avons trouvé. Seulement vous l’aurez noté, il ne reproduit pas rigoureusement les mêmes scénarios que ceux mis en avant par les utilisateurs précités.