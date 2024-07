Un spécimen inédit de GeForce RTX 4070 déterré

Pour amorcer cette semaine, nous vous proposons un retour dans le passé ; vers la fin des années 2022, période qui coïncidait avec le début de l’architecture Ada Lovelace et donc aux premiers pas des GeForce RTX 40 Series. La raison de cette rétrospective : la découverte d’une GeForce RTX 4070 inédite.

GeForce RTX 40 Series : des débuts inattendus

Vous souvenez probablement de l'imbroglio qui a marqué les débuts de cette génération. Après avoir dégainé la GeForce RTX 4090, NVIDIA ambitionnait de proposer deux versions de sa GeForce RTX 4080 : l’une armée de 16 Go de VRAM, l’autre de 12 Go. Finalement, l’entreprise avait changé ses plans au dernier moment, et proposé la seconde sous l'appellation de GeForce RTX 4070 Ti.

Quelques mois après cet épisode, NVIDIA commercialisait la GeForce RTX 4070. Officiellement, cette référence mobilise un GPU AD104-250 avec 46 multiprocesseurs de flux activés, soit 5888 cœurs CUDA, et 12 Go de GDDR6X.

Apparemment, NVIDIA avait une autre configuration dans les cartons. C’est du moins ce que suggère la découverte faite par le leaker @harukaze5719 sur Goofish : une GeForce RTX 4070 équipée d’un AD104-275 avec 7168 cœurs CUDA, soit 56 multiprocesseurs de flux, et épaulé par 10 Go de GDDR6X exploités via un bus de 160 bits.

Concrètement, cette quantité de cœurs correspond à une GeForce RTX 4070 bien plus actuelle : la GeForce RTX 4070 Super. Cette référence a toutefois davantage de VRAM et un bus plus large (12 Go de GDDR6X / 192 bits).

Un autre terrain sur lequel se démarque cette GeForce RTX 4070 avortée est celui des vitesses d’horloge. Selon les données affichées dans la capture d’écran GPU-Z, cette version était configurée avec une fréquence de base de 2355 MHz et une fréquence boost de 2520 MHz. Cette dernière valeur est 45 MHz plus élevée que celle de référence préconisée par NVIDIA.

Pour être complets, précisons que le PCB correspond au design de référence des modèles Founders Edition (découpe circulaire à l’arrière). Vous aurez également noté la présence de cinq modules de mémoire GDDR6X pour un total de huit emplacements disponibles. Enfin, le GPU est étiqueté AD104-275-A1, il est basé sur le BIOS 95.04.2E.00.01 et possède un Device ID 10DE 2785 - 10DE 16F8 ; la carte utilise un unique connecteur d'alimentation à 16 broches et propose trois DP et un port HDMI.

L’identité du détenteur de cette carte n’est pas connue. Le fait qu’un tel modèle ait pu circuler dans la nature rappelle simplement que des embryons circulent avant la commercialisation, et que tous n’aboutissent pas à des produits officiels. C’est l’une des raisons pour lesquelles les configurations renseignées par les divulgateurs peuvent varier d’une source à l’autre, et qu'elles sont parfois amenées à évoluer au fil des semaines, voire à devenir caduques.