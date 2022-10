S'il y a bien une carte qui a fait grincer des dents lors de l'annonce d'Ada Lovelace, c'est bien la RTX 4080 12 Go. En effet, la différence entre celle-ci et la version 16 Go ne se limitait pas à juste 4 Go de mémoire, puisque 2 GPU différents officiaient, avec des caractéristiques techniques loin d'être équivalentes (ni même similaires), comme le rappel le tableau suivant :

RTX 4080 16 Go RTX 4080 12 Go GPU AD103 AD104 GPC 7 12 TPC / SM 38 / 76 72 / 144 FP32 9728 7680 TMU 304 240 Tensor Cores 304 240 RT Cores 76 60 ROP 112 80 L2 (Mo) 64 48 Bus mémoire (bits) 256 192

Ainsi, la version 16 Go de la RTX 4080 dispose de 21 % de puissance de calcul en plus, la bande passante progressant de 42 % (et le cache L2 progressant de 33 %) ! Bref une hérésie de nommer de manière identique ces deux cartes. Nvidia a finalement reconnu ce fait, puisqu'il annonce ce soir le "délancement" (unlaunch) de la version 12 Go :

La RTX 4080 12GB est une carte graphique fantastique, mais elle n'est pas nommée correctement. Avoir deux GPU avec la désignation 4080 est source de confusion. Nous appuyons donc sur le bouton "unlaunch" pour la 4080 12GB. La RTX 4080 16GB est étonnante et en passe de ravir les joueurs du monde entier le 16 novembre. Si l'on en croit les files d'attente et l'enthousiasme suscité par la 4090, l'accueil réservé à la 4080 sera impressionnant.

Si aucune précision supplémentaire n'est apportée pour l'heure, on peut imaginer sans peine que la désormais "ex RTX 4080 12 Go" verra tout de même le jour, mais sous une référence plus conforme (RTX 4070 (Ti)) à ses caractéristiques. Affaire à suivre donc, et rendez-vous le 16/11 pour la commercialisation du modèle 16 Go.