RTX 4070 - la libération du Kraken

Moins 20 % des performances de la RTX 4070 Ti pour moins 25 % du MSRP, ou +20 % des performances d'une RTX 3070 à qui elle succède pour +45 % du tarif occasion actuel, ou encore les performances d'une RTX 3080 qu'elle égale voire dépasse pour +10 % du tarif occasion actuel : voilà en substance ce que propose cette RTX 4070 équipée de son ADA104 et ses 35,8 milliards de transistors un poil castrés.

Des tendances qui se creusent évidemment avec l'usage du DLSS 3.0, de l'usage des Optical Flow Accelerator dédiés réservés aux RTX 4000, l'upscaling maison qui continue de s'améliorer au fil des semaines et de se convier dans le paysage vidéoludique, activable sur environ 30 titres à ce jour. Sans doute à grands coups de budgets marketés pour inviter les studios à implémenter lesdites technologies, autant de dépenses se retrouvant amorties dans les prix de vente qui restent, sur les générations de cartes depuis Ampere, très élevés.

Selon une IA, elle aurait pu ressembler à ça ...

Le 4070 est disponible en FE, contrairement à sa grande soeur Ti, pour tenter d'apaiser les appétits des AIB / revendeurs qui ne sont pas encore sortis de la crise des cryptos et continuent à pratiquer des tarifs un poil délirants, sur une des cartes représentant le cœur de gamme et très probablement un gros morceau des ventes, en attendant le 4060 à débarquer ces prochaines semaines.

Avec un peu plus de 24 cm de long et 1 kg sur la balance, le design du dissipateur de la carte reste dans la lignée de celui introduit avec les RTX 3000, au design à flux d'air inversé revu sur la génération 4000 : ça prend 2 slots, c'est beau, premium, et efficace. Les deux ventilateurs axiaux de 90 mm ø parvenant sans encombre à évacuer à l'aide de l'imposant radiateur en alu — comme les jantes de la BX sport tunnée, con — les 200 W de TGP. 200 W apportés entre autre par un connecteur 12HPWR.

... Mais heureusement, non.

En attendant la réaction de la part d'AMD, qui profite de ce lancement pour fustiger la concurrence sur la quantité de VRAM, plus efficiente que sa grande soeur cette 4070 dispose d'atouts non négigeables bien qu'on aurait espéré un gap de performance un peu plus important au regard du haut de gamme Ada. (sources : CB, TPU, Igor)

qui-quoi RTX 4080 RTX 4070 Ti RTX 4070 RTX 4060 Ti RTX 4060 GPU AD103-300 AD104-400 AD104-250 AD106-350 AD107-400 coeurs de CUDA / TMUs / ROPs 9728 / 304 / 112 7680 / 240 / 80 5888 / 184 / 64 4532 / 128 / 48 3072 / 96 / 32 horlogerie base / boost (MHz) 2205 / 2508 2310 / 2610 1920 / 2475 2310 / 2535 2310 / 2535 Sous le capot SP (TFLOPS) 48 40 29 22 19 Bus 256-bit 192-bit 192-bit 128-bit 128-bit Gigots (Go) 16 GDDR6x 12 GDDR6x 12 GDDR6x 8 GDDR6 8 GDDR6 Interface PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x8 PCIe 4.0 x8 FDP TGP (W) 320 285 200 160 115 Emprunt bancaire 1369 € 899 € 659 € - -

Les 4 GPG actifs d'AD104