L’Arc A770 à l’épreuve de 250 jeux : un flagship enfin viable en 2024 ?

Sortie en octobre 2022, l’Arc A770 reste le porte-étendard de la gamme Arc Alchemist, laquelle a marqué le retour d’Intel sur le marché des cartes graphique. Un retour que l’on peut difficilement qualifier de « gagnant », et qui n’a clairement pas fait vaciller AMD et NVIDIA ; au dernier trimestre, la société dirigée par Jensen Huang a d’ailleurs été plus hégémonique que jamais : elle a cannibalisé l’essentiel des ventes de cartes graphiques dédiées desktop.

L'Arc A770 à l'épreuve de Starfield ; c'est peu glorieux © Hardware Unboxed

On ne se livrera pas à une analyse complète des raisons de l’échec d’Intel avec ses GPU Arc. La prise en charge d’un nombre très limité de jeux au départ associé à des performances souvent décevantes y sont certainement pour quelque chose ; sans parler de la difficulté à séduire des clients parfois très attachés à deux géants qui, indépendamment des préférences de chacun, proposent des produits qualitatifs et un support logiciel rarement pris à défaut.

Néanmoins, au fil des mises à jour des pilotes graphiques, Intel a tout de même nettement arrangé la situation. Pas au point de séduire des joueurs déçus du premier rendez-vous à l’évidence, mais ce travail de fond permettra sans doute un lancement des GPU Battlemage plus serein (ainsi que des Lunar Lake, l’iGPU de ces derniers inaugurant l'architecture Xe2-LPG). Quoi qu’il en soit, avec son prix de 369,99 euros chez un détaillant comme TopAchat, l’Arc A770 est, à ce jour, la carte graphique (de génération actuelle) 16 Go la moins onéreuse du marché (elle coûte 10 euros de moins que la RX 7600 XT la plus abordable). Vaut-elle le coup vingt mois après sa sortie ? La chaîne Hardware Unboxed apporte une réponse à travers un test impliquant 250 jeux ; difficile de faire plus exhaustif !

Test A770 en 2024 : un bilan encore mitigé

Nos confrères ont associé l’Arc A770 à un processeur Ryzen 7 7800X3D avec 32 Go de DDR5. Ils ont utilisé le pilote graphique le plus récent disponible lorsqu’ils ont commencé leurs essais, à savoir le 32.0.10.5762 ; cette version est disponible depuis le 4 juillet.

Bilan de cette expérimentation : 93 % des 250 jeux testés, soit 233, était jouables à plus de 40 images par seconde ; 218, soit 87 % ont fonctionné sans problème majeur ; 12 ont présenté plusieurs dysfonctionnements, que ce soit au lancement ou en jeu ; enfin, 4 jeux, en l’occurrence Avatar Frontiers of Pandora, Sim City 4, Left 4 Dead 2 et Saints Row 2, n’ont pas pu être lancés.

Pour en revenir à la catégorie des jeux présentant des problèmes, ces derniers sont de deux natures : artefacts visuels et performances. Dans les deux situations, on retrouve des jeux récents : Ghost of Tsushima, Starfield ou encore Alan Wake II.

En résumé, le testeur indique qu’environ 5 % des 250 jeux examinés sont injouables avec l’Arc A770. Or, comme il l’indique en conclusion, ils le sont sur une solution concurrente telle que la RX 6650 XT (une carte avec 8 Go de VRAM, trouvable à partir de 240 euros). Il ajoute qu’il est surpris de voir que la plupart des problèmes rencontrés n’impliquent pas d’anciens titres « passés entre les mailles du filet », mais bien des productions récentes. Notre confrère en cite trois, dont deux déjà évoqués ci-dessus : Alan Wake II, Starfield et Dragon’s Dogma 2.

En conséquence, il a bien du mal à recommander d’acheter une Arc A770 en 2024, plutôt qu’une GeForce ou Radeon équivalente. Au vu de cet examen, on aurait bien du mal à le contredire.