Une première Radeon RX 8000 identifiée : 56 unités de calcul et 16 Go de VRAM

Lancés en septembre 2022, les Ryzen 7000 Zen 4 ont désormais des successeurs Zen 5, les Ryzen 9000 (pour lesquels vous pouvez consulter nos récaps des tests des Ryzen 5 9600X et Ryzen 7 9700X ainsi que des Ryzen 9 9900X et Ryzen 9 9950X). Les Radeon 7000, sorties un peu plus tardivement (décembre 2022 pour les deux premières références, les RX 7900 XTX / XT), ne devraient donc pas tarder à céder leur place aux Radeon RX 8000 — AMD exploite aussi un cycle de deux ans pour ses dernières générations de GPU, les premières Radeon RX 6000 remontant à novembre 2020.

GPU Navi 48 © WCCFTech

Ceci dit, jusqu’à présent, les Radeon RX 8000 se font particulièrement discrètes. Or, nous ne vous apprendrons rien, de nos jours, l'arrivée de produits est largement signalée plusieurs mois avant par des fuites au sein de benchmarks et autres pilotes, lesquelles sont scrutées par des armés de leakers qui traquent le moindre indice.

L’empreinte d’une carte graphique RDNA 4 a enfin été décelée dans un benchmark ; en l’occurrence Geekbench.

GFX120X : RDNA 4

Le spécimen de Radeon 8000 n’est pas explicitement identifié. Le nom de produit GFX120X trahit néanmoins sa présence et sa nature. En effet, les identifiants GDX11XX caractérisent les représentants de l’architecture RDNA 3 ; les GX115X, ceux de RDNA 3.5. En conséquence, GFX120X est pressenti comme la marque de fabrique de RDNA 4.

La carte RDNA 4 possède 28 CU. Cet élément correspond aux WGP dans Geekbench. Cela donne donc, en principe, 56 unités de calcul RDNA 4, soit 3 584 processeurs de flux. Nous ne sommes ainsi clairement pas en présence d’un flagship digne de la Radeon RX 7900 XTX (laquelle possède 96 unités de calcul / 6144 processeurs de flux) ; plutôt d'une RX 8700 (la RX 7700 XT a 3 456 processeurs de flux). Gardez toutefois à l'esprit qu'une telle référence sera peut-être proche du haut du panier RDNA 4, AMD ayant, aux dires de beaucoup d’informateurs, décidé de faire l’impasse sur les RX 8900. D’autre part, le GPU atteint une fréquence pas folichonne de 2 101 MHz ; il collabore avec 16 Go de VRAM (en principe, de la GDDR6, étant donné que la GDDR7 resterait l’apanage de certaines GeForce RTX 50 Series).

Le meilleur score OpenCL de 33 241 points des cinq entrées est loin de nous ébaubir. La RX 7900 XTX a une moyenne de 211 391 points ; la RX 7800 XT, de 139 953 points. Autant dire que le résultat n’a ici aucune valeur.

Le GPU est associé à un processeur Intel Core i7-12700F installé sur une carte mère ASUS B660 ; une configuration de milieu de gamme qu’affectionnent les partenaires d’AMD pour effectuer des tests.

Nous verrons si de telles fuites se multiplient au cours des prochaines semaines. Des rumeurs entourant de nouvelles solutions RDNA 3 avaient fait l’objet de discussions ces derniers temps. Seulement aux dernières nouvelles, AMD et ses partenaires se focalisent dorénavant sur RDNA 4. Concrètement, l’officialisation de premières cartes graphiques Radeon RX 8000 à l’occasion du CES 2025, donc en janvier prochain, fait plutôt consensus.