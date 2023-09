Le verre, ça sert à boire des coups, mais ça sert aussi à fabriquer des processeurs

Intel officialisait il y a quelques jours puis par voie de presse hier le futur usage du verre — rappelons que la composante principale du verre, c'est la silice — pour concevoir ses substrats, en remplacement des substrats organiques utilisés depuis des décennies. Le substrat, c'est le bout de polymère sur lequel on pose le ou les dies et dans lequel on retrouve notamment les interconnects. Santa Clara y voit là, enfin depuis une dizaine d'années tout de même que la R&D planche sur la question, une solution convaincante pour prolonger encore plus la conjoncture de Moore mais aussi pour l'intégration multi dies au sein de SiPs (System-in-Packages), dont Intel mise d'ores et déjà sur des assemblages XXL de... 240 mm² et d'approcher les 1000 milliards de transistors ! Les threadrippers peuvent aller se recoucher.

Le verre, c'est la fête aux avantages : une densité d'interconnexions bien plus élevée, sur un multiple de 10 selon la firme, avec la garantie d'une fabrication nettement plus précise ; composante essentielle pour la distribution d'énergie — avec moins de pertes diélectriques — et pour le routage des signaux.

C'est également une meilleure tenue mécanique et thermique, assurant lors de l'assemblage moins de déformations post contraintes, de même que le verre offre un coefficient de dilatation thermique plus élevé, similaire au silicium. En résultent des puces plus efficaces et donc aptes à fonctionner plus vite sans encore avoir à recourir aux structures photoniques. Cela dit, l'intégration de ces interconnexions optiques, dans un futur plus ou moins proche, serait également facilitée au sein même des packages.

Un CPU consumer doté de substrat en verre, ça donne ça

N'imaginez cependant pas un die entouré de verre en guise de futur CPU : il s'agit de remplacer les éléments internes au substrat. Après dixit la firme près d'un milliard de dol's d'investissement sur la ligne de production test en Arizona, Intel sera seul sur ce process de fabrication engendrant forcément un surcoût face aux éprouvées techniques des polymères actuels. C'est donc là un vrai pari technologique induit, qui s'il s'avère gagnant, pourrait bien contribuer à remettre Intel sur son piédestal fortement bousculé cette dernière décennie par des anticipations techniques partiellement ratées.

D'autant que, en dépit de toutes ses qualités, les pitchs de 75 µm — montrés pour l'occasion par Intel sur une puce multicouche parfaitement fonctionnelle, dotée d'un substrat en verre de ~1 mm —, sur les TGV (through-glass vias en opposition avec les TSV, through-silicon vias) sont encore loin d'égaler ce qui se fait sur les technologies Foveros ou EMIB. Mais néanmoins Intel annonce que cette technologie sera au point industriellement d'ici à 2030 et que les premiers bénéficiaires devraient forcément être les clients de type HPC et autres, oui vous avez deviné, spécialistes IA ; en outre que les deux technologies de substrats cohabiteront de nombreuses années avec en ligne de mire un coût similaire de fabrication, CPU ou GPU confondus.