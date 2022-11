Navi 31, on le connait déjà, c'est la grosse puce (ou plutôt, l'assemblage de petites puces) qui animera les RX 7900 XTX et RX 7900 XT annoncées par AMD le 3 novembre - et dont les tests et la disponibilité sont fixés au 13 décembre, pour rappel. Étant donné qu'il y a toute une gamme à faire, on se doute évidemment qu'il y aura plus d'un GPU RDNA 3. A priori, il y en aurait au moins deux autres avec Navi 31, à savoir Navi 32 et Navi 33. Ceux-ci ont déjà fait parler d'eux à plusieurs reprises et une nouvelle fois très récemment, avec une confirmation cette fois-ci au passage de ce qu'il y aurait dedans.

Comment ? Eh bien, c'est une mise à jour du logiciel ROCm d'AMD et son code exposé sur GitHub qui a lâché les infos, et en l'occurrence le nombre de CU que posséderaient Navi 32 et Navi 33 dans leur version complète respective. Ainsi, Navi 32 embarquerait au maximum 60 CU, une quantité (un peu étrange) qui donnerait au mieux 3840 unités de calcul, tandis que Navi 33 culminerait à 32, soit pas plus de 2048 unités de calcul. À mettre en perspective avec les 96 CU et 6144 unités d'un Navi 31 intégral.

Naturellement, connaitre le nombre de Compute Units ne nous dit pas grand-chose pour autant des performances des futures cartes graphiques éventuellement basées sur ces puces ni a quel niveau celles-ci se placeraient, d'autres facteurs tels que la consommation, la bande passante mémoire et les fréquences auront également leur rôle à jouer. Et la pertinence de l'offre sera ensuite dictée par les prix et la placement de la concurrence. Mais sans prendre trop de risque et en reprenant le schéma d'AMD avec Navi 2x, on imagine que Navi 32 serait tout à fait à sa place dans une série de RX 7700, tandis que Navi 33 ferait le job pour de la RX 7600, voire RX 7500.

En tout cas, la nouvelle information colle aussi avec celle rapportée en août par Angstronomics. De toute façon. Certes, à ce stade, tout cela relève évidemment encore du mystère et puis commençons par découvrir les performances des RX 7900 avant de s'exciter pour la suite ! (Source)