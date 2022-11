Le français OVHCloud, l'un des plus grands opérateurs cloud d'Europe (et avec une offre encore étoffée très récemment), a pu obtenir un financement de 200 millions d'euros accordé par la banque européenne d'Investissement (l'institution financière officielle de l'UE et détenue par ses membres) pour aider à l'expansion surtout européenne, mais aussi mondiale du français.

L'objectif premier est d'accélérer l'ouverture de nouveaux centres de données durant les 2 prochaines années et plus exactement d'en démarrer 15 d'ici la fin de 2024, dont 10 rien qu'en Europe ! OVHCloud compte à ce jour un peu plus d'une trentaine de datacenters dans le monde, avec la grande majorité des installions en Europe, et une petite poignée seulement en Amérique du Nord et la région Asie-Pacifique. L'opérateur a confirmé que cette expansion servira justement aussi à cibler de nouveaux marchés et de nouvelles zones géographiques, en accord avec sa roadmap stratégique et tout en promouvant un cloud conforme aux valeurs européennes. Mais ce n'est pas tout.

En effet, le financement devra aussi servir à donner un coup de boost aux projets de recherche et développement, tels que l'élaboration de solutions haute densité, le déploiement de nouvelles générations de racks de serveurs, le développement de nouvelles offres de stockage et de sécurité, l'intégration de nouvelles technologies et en particulier aussi la conception de nouvelles technologies de refroidissement, notamment de systèmes adiabatiques (réduisant la chaleur grâce à un changement de pression d'air provoqué par l'expansion du volume)... Profitons-en pour rappeler la solution de refroidissement Hybrid Immersion Liquid Cooling présentée au début de l'automne, un exemple - parmi d'autres - du type de travail réalisé par l'opérateur.

Pour la BEI (ou EIB), cette opération - laquelle serait a priori la première du genre de la banque en faveur d'une entreprise spécialisée dans le cloud - sert à démontrer la volonté de soutenir spécifiquement les acteurs européens du numérique comme OVHCloud et s'inscrit parfaitement dans la volonté européenne d'accroitre la compétitivité de la région, tout en favorisant la souveraineté technologique européenne. Une ambition qui a récemment aussi motivé le financement d'un réseau européen de communication par satellite et le Chips Act de l'UE, entre autres. Tout ceci est naturellement à placer dans le contexte de la 2030 Digital Compass, définissant les grandes lignes pour l'ère du numérique en Europe. (Source)