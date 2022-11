Quelques semaines après Spider-Man Remastered, voici Spider-Man Miles Morales. Si on devait vulgariser la chose, on pourrait dire qu'il s'agit d'une copie du Remastered, avec un héros qui gagne en plus de nouveaux pouvoirs un peu WTF, dans le même univers New York, avec des vilains différents. C'est vendu assez cher pour un jeu qui n'apportera pas bien plus que le Remastered de cet été, techniquement c'est le même moteur, les mêmes assets/textures, c'est presque une overdose d'hommes-araignées ! Pas de geste commercial pour ceux qui ont déjà raqué Remastered, vous comprendrez le côté dispensable si vous avez fait l'opus estival avec Peter Parker. Cependant, le moteur maison DX12 apporte du beau ray tracing, tous les upscalings que vous voulez, DLSS 2, DLSS 3, FSR 2.1, IGTI l'upscaling maison, il ne lui manque rien.

Voici un test fait par GameGPU, qui reprend son protocole connu. En FHD sans RT, la limite CPU est criarde pour les gros GPU, comme nous l'avions notée dans notre test vidéo que vous trouverez dans ce billet. En bas, les GTX 1070 et 1080 sont juste devancées par la RX Vega 56, on est entre 53 et 66 ips, donc quelque chose de tout à fait confortable pour jouer en FHD. L'adjonction du RT seul met en avant les RTX 4090, 3080 Ti et 3080, devant la RX 6900 XT.

En QHD, la RTX 4090 reste limitée par le CPU, elle offre autant d'ips qu'en FHD, alors que les autres cartes perdent des plumes. Globalement, la RTX 3080 Ti en perd moins que la RX 6900 XT. Avec le RT, la RTX 4090 ne perd quasiment rien également, preuve qu'elle en a sous le capot et qu'elle a besoin a minima d'UHD pour s'exprimer, en deçà, à moins d'avoir un gros CPU, elle n'a aucun intérêt en gaming. Seules les RTX 3080 Ti et 3080 sont au-dessus des 60 ips avec RT pour ce qui concerne l'ancienne génération, cela signifie que toutes les autres sont en dessous.

En UHD, la RTX 4090 caracole en tête, elle n'aura quasiment rien perdu en perf en passant du FHD à l'UHD, de 165 à 139 ips, alors que le nombre de pixels a été multiplié par 4 ! Si on considère, arbitrairement, que 50 ips sont le mini à avoir pour une bonne expérience de jeu, on tourne autour des RTX 2080/3060 Ti/RX 6700 XT. Plus on monte en hiérarchie, plus les moyennes sont grandes. Avec le RT, seule la RTX 4090 permet d'y jouer dans le panel de test, les suivantes ne le peuvent pas.

Vous noterez que les résultats avec RT sont réalisés sans le moindre upscaling, ceci implique que vous pourrez gagner pas mal de liberté d'action en glissant sur DLSS 2 ou DLSS 3 que vous soyez en RTX 20/30 ou 40, ou FSR 2.1 pour toutes les autres tant qu'elles ont assez de puissance.