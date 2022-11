Nous n’allons pas vous le cacher, les incursions de la HBM — une alternative à la GDDR, moins gourmande, plus puissante, mais aussi plus coûteuse — sur carte graphique grand public, cela a donné les R9 Fury et Fury X, les VEGA56 et VEGA64, ainsi que la Radeon 7 : rien de bien excitant du point de vue du ratio performance/prix, d’autant plus que la consommation n’était pas non plus correctement maîtrisée (selon les standards de l’époque, attention !). Alors quand un cliché du package de Navi 31, le prétendument fer-de-lance de la gamme, donnée pour équiper la future RX 7900 XT, ressemble allègrement à ces anciens modèles, nous avons de quoi prendre peur.

Cependant, à y regarder de plus près, tout oppose la supposée nouvelle venue — qui, pour rappel, est dévoilée à 21 h ce soir — aux anciennes casseroles des rouges. D’une part, il ne s’agirait point de modules mémoires dédiés à la VRAM, mais de chiplets de cache reprenant la sauce ayant fait le succès de Zen depuis la seconde itération : 6 MCD (Memory Chiplet Dies), gravés en N6 de chez TSMC pour 37,5 mm² chacun et 15 Mio d’Infinity Cache, côtoieraient le GCD (Graphic Chiplet Die), un bousin héritant du N5, taïwanais toujours, pour une taille de 308 mm². Cela représenterait un total de 12 228 cœurs (correspondant aux fuites précédentes), soir 48 Workgroup Processor en reprenant la terminologie de RDNA 2. De quoi espérer des performances fabuleuses ? Il faudrait d’abord pour cela que cette fuite se vérifie, puis de relier le GPU à la carte l’intégrant (c’est-à-dire juger de l’étage d’alimentation et du refroidisseur), puis de pondérer par le prix… vous l’avez compris, que ce soit en fuite ou en annonce officielle des rouges, mieux vaut se méfier et ne pas prendre pour argent comptant les chiffres merveilleux que le marketing fera briller. Allez, encore quelques heures avant la poudre aux yeux, et quelques semaines avant les tests tierces, typiquement sur votre Comptoir favori ! (Source : Angstronomics)