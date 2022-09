En principe, aucun de nous n'aura manqué cette autre information très importante de la semaine : l'annonce des premières RTX 40 par NVIDIA ! Et si d'aventure vous l'aviez totalement manquée ou zappé quelques détails, c'est ce billet sur Ada et les RTX 4090/4080 qu'il faut absolument (re)consulter. Ce jour-là, nous avions donc déjà pu apercevoir les nouvelles RTX Founders Edition de NVIDIA, au style pratiquement inchangé par rapport à la génération RTX 30, si ce n'est pour la police et un ventilateur différent et plus grand. Et les partenaires dans tout ça ?

Hormis EVGA qui a tiré sa révérence quelques jours avant l'annonce de hier (mais NVIDIA avait apparemment été prévenu au printemps), ils étaient évidemment tous déjà fin prêts avec leurs communiqués plus ou moins informatifs, parfois avec quelques images et/ou vidéos à l'appui pour présenter les nouveaux produits à venir. Malheureusement, aucun des constructeurs n'a réellement abordé les détails plus techniques (il est très probable que NVIDIA ne les y ait pas encore autorisés) et aucune page produit dédiée n'est a priori déjà être en ligne, ce qui veut dire qu'il faut pour l'instant se contenter d'admirer les différents visuels et encore patienter pour connaitre le reste. Heureusement, ça nous donne déjà de quoi faire !

La RTX 4090 étant la première des trois à arriver, c'est évidemment la carte la plus représentée ici, mais dans la plupart des cas, les modèles présentés ici existeront aussi avec du GPU de RTX 4080 16 Go et RTX 4080 12 Go sous le capot. Notez qu'il se dit sur la toile qu'il n'y aura pas de RTX 4070 4080 12 Go FE chez NVIDIA, elle serait une « exclusivité » des partenaires... Voilà, on vous laisse à présent admirer les nouveautés GeForce ! Aucun prix n'a été mentionné (rarement le premier détail à paraitre, il faut le dire), mais vu les bestiaux et sans oublier le taux de change défavorable, ça promet de faire mal !

Voici la ROG Strix RTX 4090, au look définitivement plus sage qu'avec la génération précédente.



La TUF Gaming RTX 4090, au style toujours aussi sobre et spartiate

(mais non moins imposant), tant mieux.



Pas encore d'image HD chez GIGABYTE pour sa AORUS RTX 4090 Master, une RTX 4090 Gaming OC et une RTX 4090 Winforce X3.

Chez Inno3D, une RTX 4090 iChill Frostibe et la même en Black ci-dessous.

Forcément, waterblock oblige, ces deux-là sont beaucoup plus fines et moins encombrantes que les autres !

Un peu d'air aussi chez Inno3D, avec une RTX 4090 iChill X3.

Chez Colorful, la Vulcan OC-V existera en RTX 4090 et RTX 4080 (16 Go et 12 Go).

Encore Colorful, une RTX 4080 (16 et 12 Go) Neptune OC-V avec un radiateur de 360 mm. Mais pourquoi pas de version RTX 4090 ? Peut-être plus tard.



Et enfin, les RTX 4090/4080 16Go/4080 12 Go NB EX-V, toujours chez Coloré.



Pas grand-chose à voir pour l'instant chez Palit, mais il y a à nouveau du bon bling à l'horizon avec 3 RTX 4090 GameRock, 3 RTX 4080 16 Go GameRock, 4 RTX 4080 12 Go GameRock et 2 RTX 4080 12 Go GamingPro. Ça en fait du monde !



Chez MSI, l'on attend les RTX 40 Suprim, Suprim Liquid, Gaming et Ventus. Thibaut vous en parlait déjà hier.



Pas grand-chose à voir chez Palit pour l'instant, mais il compte lancer des modèles XLR8 - visiblement, relativement sobres - des trois GPU annoncés par NVIDIA.



Un peu de rondeur chez Zotac avec sa RTX 4090 AMP Extreme Airo...

...et une RTX 4090 Trinity (OC) pas très différente.



Boomstar qu'elle s'appellera cette RTX 40, qui existera pour les 3 GPU. Chacune sera livré avec 3 backplates « Waifu » différentes, ainsi que de la peinture pour customiser sa carte soi-même !

Beaucoup plus sage, la RTX 40 Metal Master, également signée GALAX.

La série Phantom sera aussi de la fête pour Ada chez Gainward.

Avec elle viendront aussi des RTX 40 Phoenix.

Et pour finir, créée avec amour chez EVGA, voici la RTX 4090 FTW3 Ult... Ha bah non en fait, elle n'existera jamais dans cet univers. Au cas où vous l'auriez oublié ou raté, il n'y aura plus de GPU NVIDIA by EVGA.