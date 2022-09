NVIDIA a dévoilé sa RTX 4090 plus en profondeur. Les premières images laissaient paraitre une Founders Edition identique à la RTX 3090 Ti. Et pourtant, sous un aspect similaire, à s'y méprendre, se cachent quelques subtilités et différences. Premièrement, et c'est ce qui ne sautait pas spécialement aux yeux, c'est la taille du ventilateur. Il est plus grand et offre 20 % de débit en plus. Effectivement, sur l'image, il empiète sur la carlingue en magnésium et occupe tout l'espace, alors qu'il est en retrait chez la RTX 3090/Ti FE.

Autre point, le design est plus robuste, la carte arbore une architecture dite "unibody", c'est-à-dire renforcée pour plus de rigidité, ce qui fait râler notre Mattiou national malgré son âge peu avancé. Enfin, la GDDR6X, bien qu'à 21 Gbps, pompe moins de nectar d'électrons, ce qui a comme conséquence de faire baisser la température sous les pads.

La qualité des pads n'a pas été abordée, NVIDIA aura-t-il mis du chewing-gum blanc gras comme un cassoulet fait par un Chaurien ? Un démontage lors des tests pourra le dire. Le PCB est quand même très compact, et ressemble à celui des RTX 3090 Ti, dont on savait par Igor qu'elles serviraient de test pour un TDP de 450 W. L'alimentation se fait via un câble de puissance PCIe 5.0, avec ses 12 + 4 pins, nul doute que des adaptateurs existeront, car il n'est pas concevable de devoir changer son bloc en plus du prix des cartes. Et effectivement, il faudra 3x8 ou même 4x8 pins pour alimenter la bestiole. Enfin, 23 phases / VRM, s'occupent de dispatcher le courant sur les composants. Et selon les verts, ce processus est fait de manière plus stable que sur Ampere. Ça, c'est pour la partie construction.

Voilà ce qui se cache sous les divers AD utilisés :

skoi ? RTX 4090 RTX 4080 16Go RTX 4080 12 Go RTX 3090 Ti GPU AD102 AD103 AD104 GA102 Cuda cores FP32 16384 9728 7680 10752 Tensor cores 512 304 240 336 RT cores 128 76 60 84 Fréq base 2230 2210 2310 1560 Fréq turbal 2520 2505 2610 1860 GDDR6X 24 Go 16 Go 12 Go 24 Go Bus mémoire 384-bit 256-bit 192-bit 384-bit Bande Passante 1008 Go/s 720 Go/s 504 Go/s 1008 Go/s TDP/Max TDP (W) 450/660 325/516 285/366 450

De plus NVIDIA utilise un gros cache L2, alors qu'il était de 6 Mo sur GA102, il sera nettement plus gros sur Lovelace, (80 à 96 Mo ?), ce détail sera fourni au moment des tests, les datasheets étant sensibles alors que la concurrence n'a encore rien dévoilé. Voilà ce qu'il faut retenir des cartes sur l'aspect technique, le pognon, nous verrons bien quand les dates tomberont ! (Source TPU et Hardwareluxx)