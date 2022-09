Lovelace est annoncé, les RTX 4090 et 4080 également, tous les principaux acteurs fourbissent leurs armes pour proposer la RTX 4090 de vos rêves, pour peu que vous ayez envie de sortir une telle somme, ou que vos revenus ne vous posent pas de difficultés particulières si vous claquez 2000 boules comme ça. MSi a sa gamme SUPRIM, qui représente le top chez le constructeur. Apparue avec les RTX Ampere, cette série va évoluer, tout en conservant son ADN : un look agressif, une ventilation convenable, et des perfs à l'avenant du fait d'une alimentation électrique solide.

Il y aura une RTX 4090 SUPRIM LIQUID. C'est la mode, et, en même temps, pas volé du fait de TGP qui s'annoncent gaillards. Pour rappel, le TGP de 450 W de la RTX 3090 Ti était éclaté par les customisées, ce sera le cas fatalement avec les RTX 4090. Alors une RTX 4090 associée à un AIO de 240 mm, et refroidie par des moulins de 120 mm Silent Gale P12 ainsi qu'un Torx 5.0 sur la carlingue sur le GPU, voilà le programme. Nul doute que l'association fera de bonnes choses, tout cela grâce à la surface d'échange de l'AD102 qui est de 608.4 mm², sur la surface d'un CPU de dernière génération, ça serait beaucoup plus compliqué (ça l'est déjà pour les CPU à haut TDP comme Alder).