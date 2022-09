C'est un petit choc mine de rien. EVGA, partenaire de NVIDIA de longue date, a signalé cesser toute activité sur le segment des cartes graphiques, avec effet immédiat. On ne connait pas la part de la firme dans le volume des cartes vendues, cependant ce n'est pas le moins connu des acteurs. Les raisons d'un tel arrêt ne sont pas connues, du moins elles ne sont pas explicitées par le patron, mais la décision fut surement compliquée à prendre. EVGA avait commencé à produire quelques exemplaires de RTX 40, qui ne verront jamais le jour ou le fond d'un PC. Il y a AMD et Intel nous direz-vous, mais la décision est formelle, arrêt de l'activité, et ce quel que soit le fournisseur de GPU.

En France, EVGA avait beaucoup fait de bundles GPU Ampere comme celui-ci, plus ou moins alimentation, plus ou moins clavier/souris, c'était probablement le moyen d'écouler de gros stocks, ou des stocks d'invendus, c'était peut-être aussi le signe que quelque chose n'allait pas. Il faut se souvenir qu'à cette période, la pénurie frappait, et donc il n'était pas nécessaire commercialement de faire des bundles pour attirer les acheteurs, ça se vendait quand même de suite. Ses autres activités devraient perdurer, on pense aux cartes mères, même si les dernières productions X570S, les premières du constructeur en AMD, sont arrivées extrêmement tardivement. Verra-t-on des Z790 ? des X670 ? Pour l'instant on ne le sait pas même s'il ne serait pas encore question d'un arrêt. D'un autre côté, il est difficile d'exister face aux cadors ASUS, GIGABYTE et MSi, et Galax/KFA² dans une moindre mesure.

Selon JayzTwoCents qui a révélé l'affaire, ce serait le comportement des verts qui aurait poussé EVGA à agir ainsi, possiblement une priorisation des GPU sur les gros partenaires à son détriment. Officiellement, les deux nouveaux ennemis se souhaitent bonne continuation dans leur business, on ne saura vraisemblablement jamais ce qui a cafouillé entre les deux. Mais on peut interpréter de deux manières diférentes la stratégie NVIDIA : faire des FE a peut-être comme objectif de liquider les partenaires les moins rentables ou les moins gros. Ou alors, comme il l'avait déjà fait dans le passé avec une liste de marques prioritaires et une liste de marques secondaires, EVGA aurait basculé sur la seconde, cassant de ce fait son business, à 75 % imputable aux ventes de GeForce quand même. En tout cas, il s'est passé quelque chose, mais quoi...

N'espérez donc pas de Lovelace EVGA, c'est la fin d'une aventure. À voir si cet arrêt va contaminer les autres segments, mais EVGA va continuer de vendre et d'assurer le support des RTX 30. Un achat en vue d'avoir une carte collector dans 10 ans ?

La dernière Kingpin, et vraiment la dernière de toutes !