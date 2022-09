L'événement spécial GTC dédié à la nouvelle génération de GeForce RTX, c'est aujourd'hui à 17h, ou 5 p.m. si vous préférez ! Occasion spéciale qui avait été confirmée par le fabricant au début du mois avec un premier teaser pour son « Project Beyond ». Avant hier, NVIDIA a finalement mis en ligne la page YouTube pour la keynote « GeForce Beyond » imminente, un tête-à-tête avec le PDG Jensen Huang, comme d'habitude. Ceci implique que la vidéo de l'intervention est d'ores et déjà enregistrée et que les informations qui y seront communiquées sont donc définitives au moins depuis avant-hier, comme les prix notamment. Enfin, le nouveau teaser et le thumbnail confirment deux autres choses. La première, l'usage d'un logo GeForce RTX légèrement remastérisé, qui avait déjà été aperçu dans certaines fuites.

L'ancien logo, introduit à l'époque de Turing et des premières GeForce RTX.

Le nouveau logo qui fera ses débuts avec Ada et les RTX 40. NVIDIA passe officiellement du côté obscur de la Force...

Bon, trailer est un grand mot pour ce qui est une image principalement fixe, mais remplie d'indices.

Enfin, l'avatar et le pseudo Discord affichés sur l'écran confirment aussi une nouvelle fois qu'Ada et la série RTX 40 seront bel et bien le sujet principal de la conversation, comme si l'on pouvait encore en douter... En bonus, le teaser (visible directement sur YouTube) nous montre aussi un post-it avec la question « T.I or Tie », sans doute une petite blague autour des deux manières dont on peut prononcer le « Ti » de certaines GeForce. Certaines en déduiront peut-être aussi qu'une RTX 4000 Ti pourrait faire partie de l'annonce, ce qui serait étonnant, mais pas inédit non plus (cf. la RTX 2080 Ti). En ce qui nous concerne, on s'attend principalement à découvrir une ou des RTX 4090 et RTX 4080, et éventuellement de la RTX 4070. En tout cas, rendez-vous dans quelques heures !