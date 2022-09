Take Two hacké, 3 Gio de vidéos de GTA VI se baladent sur le net

Après le succès retentissant de GTA V, nombreux sont les joueurs à attendre le prochain opus de la série, GTA VI, actuellement en développement chez Take Two Interactive. Cependant, voilà qu’un événement inattendu est venu perturber le fonctionnement habituel du studio : un hack en bonne est due forme, entrainant da fuite de quelques 90 vidéos de gameplay, ce qui représente un dossier de quelques 3 Gio et une grosse heure de contenu.

Dépêchez-vous de regarder la chose avant que Take Two s’empresse de la supprimer !

À l’intérieur, divers extraits de missions, montrant notamment un personnage principal féminin, ce qui corrobore les annonces précédentes. Rajoutez une scène dans le « Vice City Metro » indiquant le retour de la ville phare du GTA de 2002, ainsi que des passages truffés d’éléments de debug et autres modèles non terminés, indiquant clairement que le bousin nécessite un sacré boulot avant de sortir. Au niveau du matériel, des RTX 3060 Ti et des RTX 3080 feraient mouliner la version de développement, ce qui permet de dater le contenu à 3 ans maximum. Pour autant, les images sont loin d’être fluides, qu’il s’agisse de simples animations ou de scènes de jeu plus poussées : niveau optimisation, il y a encore à faire… mais cela n’a rien d’alarmant, puisque cette étape est effectuée en dernier dans la chaîne de création de jeux vidéos.

Pour ce qui est de l’authenticité des vidéos, un étrange bonhomme du nom de teapotuberhacker serait à l’origine de la chose, tout comme d’une attaque visant Uber la semaine dernière. Selon lui, plus de données seraient mises à disposition dans un futur proche, incluant des modèles 3D ainsi que du code source et des versions de test. Notez que des morceaux de GTA V feraient également partie du lot : de quoi faire trembler la firme ! Du côté de Rockstar, si l’on reconnait avoir été victime d’une intrusion, celle-ci serait « minimale » et « sans impact sur le développement » : pas de quoi répéter le hack de Half-Life 2 de 2003, qui avait entrainé un sérieux retard. (Source : Double The Verge)