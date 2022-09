Bon en fait pas du tout, Sony n'a pas les boules, on voulais juste caser les deux termes dans le titre. Car Sony est bel et bien présent au sein des meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions), notamment grâce à God of War, Horizon, Days Gone et Spider-Man. Quant aux boules, ce sont en réalités des ballons... de basket, car NBA 2K23 est surprenamment toujours présent ici malgré les nombreuses critiques. Et bien sûr, le remake de Modern Warfare 2 arrive également, et ça se sent.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 37

Semaine 36 Semaine 35 1 Steam Deck Steam Deck Steam Deck 2 Cyberpunk 2077 Forza Horizon 4 Destiny 2: Lightfall + Annual Pass 3 Call of Duty: Modern Warfare II Red Dead Redemption 2 F1 Manager 2022 4 Call of Duty: Modern Warfare II Marvel’s Spider-Man Remastered Marvel’s Spider-Man Remastered 5 NBA 2K23 NBA 2K23 Sekiro: Shadows Die Twice - GOTY Edition 6 God of War Cult of the Lamb Dead by Daylight - Resident Evil: PROJECT W Chapter 7 Metal: Hellsinger Disney Dreamlight Valley Cult of the Lamb 8 Horizon Zero Dawn Complete Edition Forza Horizon 5 Titanfall 2 9 Days Gone Titanfall 2 Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard 10 Marvel’s Spider-Man Remastered Elden Ring Red Dead Redemption 2

Du côté des ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), on oublie un peu Sony mais on reste sur les boules. Enfin sur les ballons, si vous préférez... Tout ça pour dire que NBA 2K23 fait son petit carton plein en semaine 36 (donc il y a deux semaines par rapport à la publication de ce billet, on le rappelle hein), et pas qu'un peu. Première marche du podium sur toutes les consoles (hors Nintendo Switch, les ventes sur 3DS ayant par ailleurs déjà été supprimées du site du SELL), et quelques éditions spéciales en sus. C'est beau. Curieux, mais beau.