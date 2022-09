La toile, et surtout la Twittosphère, est friande de clichés volés obtenus sur le canapé, ou entre deux conférences très privées. Et aujourd'hui, on a le droit à l'image d'une carte qui nous est vendue par Greymon55 comme étant une carte animée par un GPU AD102, donc une RTX 4090 ou plus, appelez-la comme vous voulez, Ti, SUPER, EXTRA Ti SUPER FULL EDITION OF THE WORLD CHAMPIONSHIP KARATE OF SOCCER. Regardons la bête, parce que vous l'avez compris, ce modèle est inconnu, il n'est pas reconnaissable et n'est pas tagué, ce qui permettait de l'identifier a été flouté, sinon il n'y a plus de jeu !

Alors qui sait d'où elle vient ? À première vue, le genre de moulins pleins, c'est-à-dire que toutes les pales sont reliées, c'est assez typique d'ASUS. Cependant, ceux utilisés sur les Ampere Strix et TUF avaient plus de pâles, celui du milieu pédalant en sens inverse des deux autres. Le design plutôt simple pourrait conduire vers du TUF, plus que du Strix. GIGABYTE aussi utilise ce genre de design, mais les cartes Ampere avaient une encoche sur le PCB, et des moulins striés, ça ne colle pas. MSi a des moulins liés deux par deux, ça serait cohérent puisqu'ils sont tous dans le même sens de rotation. Colorful également a une RTX 3090 Ti qui lui ressemble beaucoup, format brique rectangulaire, les moulins en revanche sont moins recherchés sur cette carte.

Au final, il y a des signes d'un peu partout, sans évidence qui permettrait de dire "oui, c'est bien celle-là". C'est aussi une façon de montrer que ça approche, et que le salon GTC 2022 étant finalement à courte distance, nous en apprendrons beaucoup plus, confirmant ou pas ces mois et ces mois de rumeurs incessantes.