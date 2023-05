Firefly : l'IA générative s'invite sur Photoshop... entre autres

C'était évidemment dans le pipe après une annonce lors du dernier opus de l'Adobe Summit en mars 2023, Adobe lève le voile ce jour sur Firefly, sa surcouche logicielle teintée d'IA générative co-développée avec NVIDIA, le rendant disponible sur le canal beta et annonçant sa disponibilité en production pour le second semestre 2023. Une série d'outils permettant aux créateurs – on déteste tellement ce qualificatif uniquement destiné à caresser l'égo du public visé... – de générer du contenu à la demande, que ce soit en termes d'image, de retouches visuelles, ou encore de typographies. Il s'intégrera notamment à Photoshop, Illustrator et Adobe Express avant de devenir partie intégrante de Creative Cloud. Mieux qu'un long discours, voyez par vous-même :

Generative Fill semble un outil quasi sans limites, d'une puissance déconcertante, dans un écosystème logiciel qui déjà n'en connait pas beaucoup, de limites, autres que celles de votre imagination et de votre maitrise des différents outils de Creative Cloud pour sa mise en œuvre. Firefly reste cependant « limité » dans son apprentissage aux bibliothèques Adobe Stock, sous licence et sans restrictions notamment sur les questions des droits d'auteur. Mais l'ouverture à des tiers se fera, sans autres précisions sur le sujet.

En outre, la prise en charge d'identification de contenu via la CAI (Content Authenticity Initiative), dont Adobe est initiateur, reste au cœur de l'algorithme, qui se retrouve de facto dans une position éthique favorable avec des marqueurs indiquant la provenance, ou non, d'un contenu via ce type de procédé génératif. Initiative qui reste pour le moment cantonnée à quelques signataires, bien que pas des moindres. En parallèle, la firme annonce Sensei GenAI, autre algorithme génératif destiné à Experience Cloud, positionné comme un co-régatier marketing basé sur les grands modèles de langage... Comme ce que fait OpenAI avec ChatGPT.