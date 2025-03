GIMP 3.0 : une nouvelle ère pour l’alternative gratuite à Photoshop

Après plusieurs mois de RC (Release Candidate), la version 3.0 de GIMP (GNU Image Manipulation Program) vient d’être officiellement déployée. Elle prend le relais de la 2.10 lancée en 2018 et vient plus globalement mettre fin à un peu plus de vingt années de règne de GIMP 2.0 (2004).

GIMP se pimpe

Parmi les nombreux changements listés sur le site officiel, certains portent sur l'interface utilisateur, d'autres sur les ajouts de fonctionnalités — telles que les effets de calque non destructifs, la gestion améliorée des couleurs ou encore la prise en charge de davantage de formats de fichiers.

Concernant la modernisation de l’interface utilisateur, elle se matérialise dans la bibliothèque GTK3 (graphical toolkit). Elle est présentée comme plus raccord avec les standards modernes (avec la promesse d’une « bien meilleure mise à l'échelle de l'interface utilisateur sur les écrans HiDPI »). Il est aussi question d'une gestion des tablettes abonnie. D'autre part, les notes mettent en avant un fonctionnement natif de GIMP 3.0 sur Wayland (sans incidence sur le support X11).

En matière de fonctionnalités, la première des highlights est l’intégration des filtres non destructifs. De plus, GIMP offre maintenant un support plus étendu pour les espaces colorimétriques RGB au-delà du sRGB. L’exemple donné est celui du chargement d’une image avec un profil de couleur AdobeRGB, pour laquelle les informations sont conservées dans tous les aspects de GIMP, ce qui « permet de faire toutes les modifications dont vous avez besoin sans perdre l'information sur l'espace colorimétrique ». Les notes stipulent également que cette mise à jour prépare le terrain pour les futurs modes de couleurs CMJN et LAB.

Dans le même ordre d’idées, GIMP 3.0 prend en charge de nouveaux formats de fichiers. Les créateurs d'icônes peuvent maintenant importer et exporter les icônes ICNS de macOS et les curseurs CUR et ANI de Windows. Les amateurs d'Amiga ont désormais le loisir de charger des images à partir d'un certain nombre de formats ILBM/IFF. Des formats plus récents comme QOI et JPEG XL sont également supportés, tandis que « l'importation de formats plus anciens comme DCX, PAM et WBMP permet d'accéder à des images archivées ».

Les notes mentionnent également une amélioration de la compatibilité pour l'importation et l'exportation de fichiers de projet PSD, ou encore la possibilité de charger des fichiers JPEG et TIFF contenant des métadonnées spécifiques à Photoshop, telles que les chemins de détourage, les guides et les calques. Pour les développeurs de jeux, elles les informent qu'ils peuvent désormais importer des textures DDS avec la compression BC7. GIMP rapelle qu'il permet d'importer et d'exporter des JPEG CMJN, des TIFF, des PSD et des JPEG XL. Enfin, en plus des images, un certain nombre de nouveaux formats de palettes peuvent maintenant être importés. Cela inclut des formats propriétaires comme Adobe Color Book (ACB) et Adobe Swatch Exchange (ASE), ainsi que la palette open source Swatchbooker.

Rappelons que le projet GIMP remonte à 1995. De nos jours, le logiciel de retouche d’images figure dans le SILL (Socle Interministériel des Logiciels Libres). Ce qui précède n'est qu'une petite partie des apports de cette version. Vous trouverez toutes les infos relatives à GIMP 3.0 sur le site officiel. Notez que la 3.2 est prévue d'ici quelques mois.