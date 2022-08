Jensen a présenté les résultats financiers de NVIDIA, et s'ils sont largement moins bons qu'escompté, du fait du plantage de la bulle minage et du merge engagé de l'Ethereum quoiqu'il advienne, mais sans le dire pour rester droit dans ses bottes, ils ne sont pas abominables pour autant puisqu'il y a des bénéfices. Mais c'est au cours de cette annonce que le patron en a faite une autre déguisée. Vous le savez, le 20 septembre se tiendra la keynote des verts à la GTC. Si le sujet officiel ne laisse que peu de doute quant à l'orientation pro choisie, il devrait y avoir une surprise.

S'il a déclaré qu'Ampere avait constitué la génération de GPU la plus populaire de sa carrière, Jensen a aussi admis que la liquidation des stocks ne changerait pas les plans prévus. Et les voilà : ils ont mis en place des stratégies en vue de faire place nette à sa prochaine génération.

We’ll get through this over the next few months and go into next year with our new architecture. I look forward to telling you more about it at GTC next month. I look forward to next month’s GTC conference, where we will share new advances of RTX reinventing 3D graphics and gaming

C'est assez clair, il donnera des nouvelles des RTX qui vont "réinventer" le jeu et les graphismes en trouadé. Il ne peut pas faire mention d'Ampere qui est au bout de sa vie et dont on sait à peu près tout depuis des lustres, cela ne peut être que Lovelace. Il faut dire que le timing est assez bon : AMD aura présenté ses CPU et mis la ruche en ébullition, Intel devrait présenter ses Raptor Lake une semaine plus tard, ce qui signifie que l'attention des médias et des clients sera maximale durant cette période. Présentation en septembre, rendez-vous pris !