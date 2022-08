Jusqu'à présent, le niveau de consommation avancé pour la prochaine gamme RTX 40 fut toujours plus ou moins relativement gargantuesque, quelle que fût la rumeur, un point qui en inquiétait plus d'un à juste raison, et ce en dépit des « promesses » de performances potentiellement sensiblement supérieures à la génération actuelle - elle-même déjà suffisamment énergivore et chaude. Comme il est aujourd'hui question des RTX 4080 et RTX 4070, rappelons que celles-ci furent données jusqu'ici le plus souvent avec un TBP respectivement de 420 (parfois 450) et 300 W, que l'on peut choisir de comparer avec les TBP des RTX 3080 et RTX 3070, de 320 et 220 W respectivement.

Mais voilà, il se trouve que la donne aurait changé entre-temps derrière les rideaux et que les RTX 40 susnommées seraient soudainement virtuellement devenues beaucoup moins gourmandes ! Selon kopite7kimi (encore lui !), qui avait un peu plus tôt également affirmé que la consommation élevée de la prochaine série était devenue problématique, il faudrait désormais s'attendre à une RTX 4080 à 320 W (soit - 29 %) et une RTX 4070 à 285 W (soit - 5 %) ! Voilà qui serait déjà plus acceptable, bien que toujours élevé dans l'immédiat. La RTX 4080 aurait ainsi un TBP identique à la RTX 3080.

The problem is power consumption. The power consumption of RTX 4080 and RTX 4070 will be reduced. — kopite7kimi (@kopite7kimi) August 9, 2022

Dropping a bunch of Watts for a small loss in performance. Either they are very confident or they're about to change their SKUs to reflect a lack of (comparatively). — Jim (@AdoredTV) August 9, 2022

Ce revirement soudain peut être interprété de plusieurs manières. D'une part, il est tout à fait possible que les premiers chiffres ne fussent jamais vraiment les bons, ou alors ne correspondaient qu'à la consommation des cartes de tests, qui sont généralement débridés. Il ne fait aucun doute que l'introduction récente du nouveau connecteur PCIe 16 pins 12PWHR - permettant d'aller jusqu'à 600 W - a également énormément aidé les spéculations en faveur d'une consommation importante. Et puis bon, les premières fuites sont rarement les plus précises. Toutefois, on peut également imaginer que les ingénieurs de NVIDIA ont travaillé dur pour réduire la consommation sans trop nuire aux performances. Qui sait, c'est peut-être aussi avec de nouveaux batchs de puces en 5 nm de chez TSMC qu'ils ont désormais pu déterminer les meilleures fréquences, tensions et niveaux de puissance pour la nouvelle architecture.

Accessoirement, on pourrait aussi choisir d'y deviner une réaction de NVIDIA à des propos récents d'AMD. En effet, ce dernier avait confirmé que les prochains GPU consommeraient effectivement plus, mais qu'il s'en sortirait mieux que son concurrent grâce à l'efficacité de son design. On se doute que le Caméléon n'a pas trop dû apprécier cette pique de son rival et chercherait désormais à le faire mentir.

Finalement, cette « baisse » apparente de la consommation peut être considérée comme étant une très bonne chose, puisque cela sous-entend en principe des GPU moins chauds et moins énergivores, donc plus faciles à refroidir. Cependant, une réduction de la puissance pourrait aussi impliquer une réduction plus ou moins importante des performances du GPU, particulièrement en ce qui concerne la RTX 4080. N'oublions pas aussi que cette nouvelle arrive pile après la rumeur d'une réduction du nombre de CUDA cores de la RTX 4080. Des choix qui pourraient d'ailleurs être parfaitement volontaires, potentiellement pour proposer une gamme un peu moins performante qu'elle aurait pu être et ainsi faciliter l'écoulement des stocks de RTX 30 encore conséquents, par exemple. Éventuellement, cela laisserait aussi plus de marge pour des modèles Ti, voire un refresh.

Au fond, les fuites resteront toujours des fuites et des quasi-devinettes, sans oublier qu'il y a certainement aussi beaucoup de désinformation dans le tas. En effet, il n'est probablement pas rare à ce que tout ceci soit plus ou moins contrôlé (particulièrement dans le cas de NVIDIA) et une manière de communiquer comme une autre. Après tout, nous sommes tout de même passés en un clin d'œil de « Omg, la RTX 4080 consommera plus de 400 W, quelle gourmande, c'est inacceptable ! » à « Oh ça va en fait, elle n'en ponctionnera que 320 W finalement, c'est trop cool ! ». Bien joué NVIDIA ? (Sources diverses)