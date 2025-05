La Titan ADA, une carte jamais lancée par NVIDIA, finalement testée

Officiellement, la dernière Titan de NVIDIA est la Titan RTX ; une carte de la génération Turing. Sous l’ère Ada Lovelace, des rumeurs dépeignant une Titan Ada ont régulièrement circulé : ils s'appuyaient sur des clichés d’un prototype d’une monstrueuse GeForce RTX. Une telle référence n’a finalement jamais été commercialisée. Mais elle existe bien : Roman Der8auer Hartung a mis la main sur l’une d'elles.

Le GPU AD102 à pleine puissance

Au cœur cette Titan ADA se trouve un GPU AD102 entièrement activé, soit avec 144 multiprocesseurs de flux. Il totalise donc 18 432 cœurs CUDA. C’est environ 12 % de plus que la RTX 4090 (16 384 cœurs). Cette puissance brute est accompagnée par 48 Go de mémoire GDDR6X (24 modules de 16 Gb) sur un bus de 384 bits, soit le double de la capacité du vaisseau amiral Ada. Pour refroidir le monstre, un dissipateur massif occupant quatre slots reprenant une conception à flux traversant ; pour alimenter la bête, deux connecteurs de 16 broches (12V-2x6). Les tests de Der8auer révèlent néanmoins une consommation maximale avoisinant 450 watts, sans doute à cause d’un vBIOS encore en version préliminaire et de pilotes anciens (celui utilisé date de 2023 aux dires du YouTubeur, lequel reste assez évasif sur la question, sans doute pour préserver ses sources).

Les performances sont cohérentes avec les spécifications et témoignent d'une excellente mise à l'échelle. Cette Titan ADA devance la GeForce RTX 4090 de 15 % dans 3DMark Time Spy Extreme (139,3 vs 121,3), pour une conso accrue de 14 % (443 W vs 388 W). La RTX 5090 s’avère 11 % plus performante, tout en consommant 21 % de plus. L’écart entre la RTX 4090 est la RTX Titan est moins flatteur dans Speedway, où la RTX 5090 se détache fortement. Dans des jeux tels que Cyberpunk 2077 ou Remnant 2, la TITAN Ada bat de 10 à 22 % sa petite sœur.

Sans surprise, cette Titan se positionne ainsi entre la RTX 4090 et la GeForce RTX 5090. Par contre, c'est la plus efficiente du trio. La nécessité d'obtenir des GPU AD102 parfaits est certainement l'une des raisons pour lesquelles NVIDIA n'a pas commercialisé une telle carte.

Enfin, bien que certaines fuites aient laissé entrevoir l’arrivée d’une Titan dans la gamme GeForce RTX 50 Blackwell, aucune nouvelle information concrète n’a émergé à ce sujet depuis plusieurs semaines.