Avec l’arrivée du Steam Deck reposant sur une couche de compatibilité entre Linux et Windows, Proton, la maison-mère Valve se doit de suivre de très près son bébé afin que l’expérience utilisateur soir convainquante. Ainsi, voilà qu’une nouvelle mise à jour de ladite surcouche se pointe à l’horizon, estampillée 7.0-4.

Pour commencer, cette version incorpore les dernières rustines de dxvk et vkd3d-proton, le premier corrigeant des erreurs de rendus dans Need For Speed 3, Ninja Blade ou encore Prey et Bioshock Infinite et le second allégeant davantage la charge CPU lors d’opération de copie de descripteurs (un goulot d’étranglement majeur du système sous DirectX 12) tout en retirant des bugs de Horizon Zero Dawn et Final Fantasy VII : Remake ainsi que Warframe. Quant au cœur de Proton, hé bien, il est également question de mises à jour de compatibilité avec divers correctifs sur Sid Meier’s Civilization IV, Final Fantasy XIV, POSTAL : Brain Damaged, Call of Duty: Black Ops II — Zombies sur le mode multijoueur, ainsi que des améliorations de performances sous le tapis, notamment pour les processus de rendu Vulkan et la place prise par les jeux si votre système de fichier supporte le copy-on-write.

Pour le téléchargement, rien ne change : soit Steam s’en charge pour vous, soit vous passez par un gestionnaire de paquets dont vous seul avez le secret. À vos modems !