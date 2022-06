Ce n'est point tellement un secret, les futures cartes graphiques devraient battre de nouveaux records en matière de consommation. Par exemple, voici ce qui est attendu aux dernières nouvelles pour les RTX Lovelace. Malheureusement, les rumeurs sont sensiblement moins nombreuses en ce qui concerne les prochaines Radeon RX 7000, allez savoir s'il faut prendre ça comme un bon ou un mauvais signe. Mais celles-ci ne devraient pas faire office d'exceptions, plusieurs rumeurs ont aussi déjà avancé une consommation en hausse en ce qui les concerne. Ce que l'on sait de RDNA 3, c'est que les puces seront gravées au 5 nm de TSMC et qu'AMD projette une amélioration de 50 % du rapport performance/watt. On peut donc en déduire que les performances des futures cartes seront d'un tout autre niveau par rapport aux générations actuelles, néanmoins, AMD a maintenant confirmé que cela sera aussi accompagné d'une consommation inévitablement en hausse, comme pressenti.

Lors d'un entretien d'un peu moins d'une heure avec Tom's Hardware US, Sam Naffziger (VP chez AMD depuis plusieurs années et qui fut impliqué dans plusieurs travaux importants, donc l'architecture à base de chiplet d'AMD) a expliqué en partie pourquoi. D'une part, la demande de performance ne fait qu'augmenter de manière générale, tandis que l'évolution du procédé de gravure a beaucoup ralenti, et les améliorations se font donc aussi plus rares, d'où cette tendance très claire de hausse du niveau de puissance malgré les astuces planifiées pour adoucir la courbe.

D'une autre part, Sam affirme qu'AMD se doit aussi d'augmenter la consommation d'énergie afin de suivre son concurrent qui en fait de même. Il explique néanmoins que ce dernier devra pousser beaucoup plus haut qu'AMD, tandis que son équipe pourra s'en sortir avec une hausse moindre grâce à l'efficacité supérieure de ses designs. Une manière comme une autre de montrer ses muscles et sa confiance en RDNA 3 ! En tout cas, « efficacité » semble définitivement être le maitre-mot avec la prochaine génération. Faut-il en conclure qu'AMD ne cherche pas nécessairement à viser la couronne ?

Hélas, le sujet de l'usage du fameux nouveau connecteur PCIe 5.0 à 16 pins (permettant à un GPU de tirer jusqu'à 600 W si toutes les conditions sont remplies) n'a pas été abordé. Mais alors que les constructeurs d'alimentation s'y préparent et que NVIDA devrait a priori s'y mettre avec Lovelace, il serait peut-être dommage qu'AMD fasse l'impasse là-dessus et opte pour l'usage (encombrant) de 3 connecteurs de 8 pins pour les cartes les plus gourmandes.